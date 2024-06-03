Призван сорвать десант противника: замечена перевозка нового тайваньского необитаемого подводного аппарата Hailong

Источник изображения: topwar.ru

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На Тайване была замечена перевозка замаскированного необитаемого подводного аппарата Hailong.

Как указывается в местном издании PeoPo, данный беспилотник разрабатывается с 2019 года Национальным институтом науки и технологий Чунг-Шан и был построен в 2023 году верфью Lungteh Shipbuilding.

Стоимость прототипа аппарата составила 3,66 млрд юаней [$111 млн по текущему курсу], из них 765 млн ушло на его строительство, остальные средства будут потрачены на закупку и установку различного оборудования (включая гидролокатор и навигационную систему) и торпедного вооружения.

Hailong обладает водоизмещением почти 100 тонн, длиной около 30 м и шириной около 6 м. Он имеет рубку, используемую для размещения оборудования, и должен быть оснащен двумя торпедными аппаратами. Кроме нанесения ударов, необитаемая субмарина предназначена для перевозки и развертывания небольших беспилотников, способных отслеживать, «подсвечивать» и атаковать цели противника.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждают военные источники, прототип, еще не получивший всего снаряжения, в настоящее время проходит комплексные системные и подводные испытания в восточной акватории. После полного оснащения он будет использоваться в военных целях.

Национальная армия должна создать беспилотный флот из надводных и подводных боевых единиц, который будет решать разведывательные, наступательные и оборонительные задачи, призванные сорвать планы противника, включая десантную высадку на острова

- отмечается в тайваньской прессе.