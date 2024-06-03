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ТАСС

Пентагон утверждает, что расширение НАТО не было причиной украинского конфликта

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Mark Schiefelbein

Министр обороны США Ллойд Остин обвинил в этом российские власти

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) не является причиной украинского конфликта.

"Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис", - сказал он, отвечая на вопросы на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", трансляция которого велась на сайте Пентагона. Американский министр обвинил в украинском конфликте российские власти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада сделали "много всего плохого" в адрес России, обманывали Москву и тем самым вынудили начать СВО. По его словам, Запад обманул РФ после развала Советского Союза, занимался расширением НАТО. Как подчеркнул Песков, "это не просто расширение НАТО, это расширение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ". Как отметил пресс-секретарь президента, "страны Запада фактически каждый раз пытались оказывать давление на Россию, исключая, де-факто, возможности равноправного сотрудничества". 

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
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