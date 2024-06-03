В ближайшее время крейсер "Император Александр III" приступит к переходу на ТОФ

Экипаж подводного ракетоносца подготовили на Северном флоте

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В ближайшее время стратегический подводный ракетоносец "Император Александр III" проекта 955А (шифр "Борей-А"), экипаж которого был подготовлен на Северном флоте (СФ), приступит к выполнению перехода с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"В настоящее время на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Император Александр III", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 1 июня 2024 года исполняется 291 год со дня образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота - оперативно-стратегического объединения ВМФ России, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах мирового океана. Структура и состав Северного флота, его основных объединений и соединений позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на арктическом направлении, в Мировом океане.

На вооружении Северного флота находятся уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми "Цирконами" и высокоточными "Калибрами". Один из них - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - в настоящее время решает задачи дальнего похода в Атлантическом океане. Главной особенностью Северного флота остается наличие самой важной составляющей системы обороноспособности государства - морских стратегических ядерных сил.

С 2022 года Северный флот принимает участие в специальной военной операции. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, двум соединениям береговых войск флота присвоено почетное наименование "гвардейских", а 18 военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.