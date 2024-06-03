МЧС РФ предложило строить в России модульные убежища для защиты от всех видов оружия

Источник изображения: topwar.ru

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) выступило с предложением строительства на территории страны убежищ модульного типа, способных защитить население от всех видов оружия, включая ядерное, химическое, бактериологическое и обычное.

Источник изображения: topwar.ru

Соответствующий документ о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов правительства РФ и доступен для публичного обсуждения до 26 июня. Каждый гражданин РФ может сделать свои предложения в указанный срок.

В пояснительной записке указано, что создавать объекты гражданской обороны предполагается с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа, или других материалов. Такой тип конструкции позволяет достаточно быстро и недорого возводить сооружения различной площади, размещая их в местах, не требующих специальной предварительной подготовки. При разработке идеи учитывался опыт проведения специальной военной операции, отметили авторы документа.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, МЧС предлагает внести корректировки в нормативные акты в части определения терминов «убежище», «противорадиационное укрытие» и «санитарно-обмывочный пункт» с учетом реалий современных угроз. В ведомстве считают, что их нужно привести в соответствие с требованиями российского закона по биологической и радиационной безопасности.

Авторы отмечают, что вопрос этот назрел, так как в России в настоящее время нет достаточного количества убежищ, способных в случае необходимости укрыть всех граждан. Для ускорения решения этой проблемы в МЧС предлагают использовать для защиты граждан уже существующие подземные помещения, проведя их необходимую по нормативам доработку. Это позволит, к примеру, использовать в качестве укрытий в случае военной угрозы подземные паркинги, станции метрополитена и другие помещения аналогичного типа.

Ученые ВНИИ ГОЧС МЧС РФ еще в 2017 году разработали мобильное убежище модульного типа «КУБ-М» (на фото). Оно способно защитить не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения. Строение состоит из помещения для 54 человек и технического блока. При этом вместимость убежища можно увеличить с помощью дополнительных модулей. Похоже, настали времена, когда эти разработки пора пускать в серию на государственном уровне.