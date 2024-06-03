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Военное обозрение

«России будут противостоять тысячи единиц техники»: в польской прессе перечислили перспективный ударный состав армии страны

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время польская армия находится в процессе трансформации и не представляет из себя значительную военную силу.

Если бы Россия сегодня напала на Польшу, то мы вступили бы в войну без большей части вооружения, которое было заявлено к покупке

- говорится в издании Rzeczpospolita.

Однако уже спустя несколько лет вооруженные силы страны превратятся в грозную ударную силу, способную выставить на поле боя тысячи единиц техники. Сухопутные войска будут состоять из 6 дивизий, в состав которых должны войти 29 танковых батальонов, 53 механизированных и моторизованных батальона, 42 дивизиона ствольной артиллерии и 36 дивизионов ракетной артиллерии.

Как указывается, учитывая действующую в настоящее время структуру таких подразделений, как батальон (по 58 машин) и дивизион (по 18 единиц техники), это дает силы, насчитывающие в линейных частях не менее 1682 танков, 3074 БМП и БТР, 756 самоходных орудий и 648 пусковых установок ракетной артиллерии.

В перспективе России будут противостоять тысячи единиц техники. Это впечатляющие силы, которые позволят Польше занять положение одной из важнейших военных держав и не только в НАТО. Однако нынешнее состояние выглядит гораздо менее оптимистичным: например, танков у нас сейчас числится около 1 тыс., что меньше, чем предполагает план [обороны]

- отмечается в прессе.

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Страны
Польша
Россия
Проекты
NATO
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