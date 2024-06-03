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Интерфакс-АВН

Изменение характера военных действий объясняет ослабления ограничений на оружие для Киева - Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд государств НАТО ослабили свои ограничения на использование оружия, поставленного Украине, и это отвечает изменениям в ходе военных действий, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Разные страны оказывали разную поддержку Украине. Некоторые из них не накладывали никаких ограничений. Тут нет ничего нового. Мы передавали вооружения Украине, и, конечно, все мы ожидали, что это оружие будет использоваться в рамках международного права против военных целей в России, потому что это часть самообороны", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Праге после неформального совещания министров иностранных дел государств альянса.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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