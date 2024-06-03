Блинкен заявил, что США и ЕС продолжат принимать меры против КНР из-за "поддержки ОПК" РФ

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Европейский союз будут принимать дальнейшие меры против Китая в связи с тем, что он, по мнению Запада, оказывает поддержку оборонно-промышленному комплексу России. Это подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы уже приняли меры против китайских структур, причастных к обходу санкций, к поддержке оборонно-промышленного комплекса России. В том числе ввели к настоящему времени санкции в отношении более чем 100 тех или иных китайских структур. И, как я ясно дал понять, мы продолжим поступать таким образом в случае необходимости", - сказал он на пресс-конференции в Праге по итогам неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. "Исходя из того, что я сегодня слышал, этим поглощены и европейцы. И я бы ожидал, что европейцы, Европа предпримут действия", - подчеркнул Блинкен, не вдаваясь в детали.

Госсекретарь утверждал, что Пекин фактически подливает масло в огонь конфликта на Украине. "Невозможно, чтобы Китай улучшал отношения со странами Европы и одновременно подливал масла в огонь этого [конфликта на Украине], являющегося, на мой взгляд, на взгляд европейцев, самой крупной угрозой их безопасности после окончания холодной войны. У этого будут возникать последствия", - заявил Блинкен.

"Китай не может с одной стороны ожидать улучшения отношений со странами Европы, а с другой - обострять крупнейшую угрозу европейской безопасности за период после окончания холодной войны", - добавил госсекретарь.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".