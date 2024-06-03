США предложат Украине пакт о безопасности на фоне трений между союзниками (Financial Times, Великобритания)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.

FT: США подпишут договор о безопасности с Украиной, чтобы успокоить Зеленского

Зеленский очень раздражен действиями Байдена и ведет себя откроено провокационно, пишет FT. Киев подозревает Вашингтон в стремлении начать переговоры с Москвой. В попытке утихомирить Зеленского США готовы подписать с Украиной соглашение о безопасности.

Кристофер Миллер (Christopher Miller), Джеймс Полити (James Politi), Генри Фой (Henry Foy)

США близки к подписанию нового двустороннего договора о безопасности с Украиной. Этот знак поддержки призван успокоить Киев после “напряженных” отношений, которые, по словам ряда украинских чиновников, достигли низшей точки с момента ввода российских войск.

Соглашение станет самым весомым в серии аналогичных договоренностей, которые Украина уже заключила с другими странами НАТО. В них излагаются обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.

Разочарование Владимира Зеленского Джо Байденом явственно проявилось на этой неделе, когда украинский президент в необычно резких выражениях упрекнул американского коллегу за нежелание присутствовать на саммите мира 15–16 июня. Решение Байдена вместо этого принять участие по мероприятию по сбору средств для Демократической партии Зеленский назвал “не самым сильным”.

Один высокопоставленный чиновник из правительства Зеленского охарактеризовал в интервью с "Файнэншл таймс" отношения США и Украины так: “Мы никогда не были так далеко друг от друга с начала конфликта. Все очень и очень напряженно”.

Однако ожидается, что за несколько дней до мирного саммита “Семерки” в Италии в следующем месяце Зеленский и Байден подпишут в кулуарах встречи двустороннее соглашение о безопасности, сообщили американские чиновники.

Соглашение обсуждалось в течение нескольких недель на фоне усугубившихся трений между Киевом и Вашингтоном. На этой неделе администрация Зеленского распространила среди чиновников и депутатов записку, попавшую в распоряжение "Файнэншл таймс". В ней им предписано критиковать Байдена за неучастие в саммите наравне с председателем Китая Си Цзиньпином. “Если они не придут, то каковы их настоящие цели?” — гласит записка.

Несколько украинских должностных лиц назвали недовольство Киева отсутствием поддержки США его инициативы мирного саммита на высшем уровне лишь одной из точек трения с Вашингтоном и другими западными партнерами, которые возникли на тяжелом для страны этапе.

Более десятка действующих и бывших украинских чиновников и дипломатов стран “Семерки” в Киеве отметили в интервью с "Файнэншл таймс" целый ряд спорных вопросов. Среди них шестимесячные проволочки в Конгрессе с одобрением военной помощи США; ожидания, что вашингтонский саммит НАТО в июле не принесет существенного прогресса на пути к членству в альянсе; действовавший до недавнего времени запрет администрации Байдена на удары по России американским оружием; и, наконец, атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Произошедшие на прошлой неделе украинские атаки по двум радиолокационным системам, которые входят в московскую систему предупреждения о ядерном ударе, вызвали особые трения с Вашингтоном, который встревожен тем, что это может спровоцировать Москву и привести к дальнейшей эскалации.

Другие тревожные моменты связаны со стратегическим расхождением насчет того, как именно Украине добиться победы (и что вообще считать победой), а также с малообъяснимым решением Зеленского уволить ряд высших правительственных и военных чиновников, с которыми США тесно сотрудничали.

Несколько чиновников украинского правительства и дипломатов из стран “Семерки” привели в пример увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце. Оба они пользовались большим уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с официальными лицами США и ЕС. Чиновники сообщили, что послы “Семерки” предупредили правительство Зеленского, что они считают эти шаги неоправданными и разрушительными.

Ухудшение отношений и разногласия совпало по времени с трудностями на поле боя: ВСУ изо всех сил пытаются удержать оборонительные рубежи против более крупной и лучше вооруженной российской армии на востоке, а Зеленскому пришлось объявить мобилизацию и принять другие непопулярные решения в поддержку военных усилий.

В заявлении для "Файнэншл таймс" глава администрации Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что анонимные источники не смогут ни сорвать мирный саммит, ни пошатнуть “непоколебимые” и обширные отношения Украины с Вашингтоном.

“Мы можем откровенно обсуждать любые темы и вопросы. У нас общие ценности и общая цель. Эта цель — победа Украины, и она осталась неизменной с первых дней российских боевых действий”, — заявил он.

“Джозеф Байден как президент немало сделал для того, чтобы Украина вышла из этого противостояния победителем. И поэтому мы надеемся, что он разделит с нами этот успех и примет личное участие в саммите”, — добавил Ермак.

Администрация Байдена вошла в число самых стойких сторонников Украины, выделив стране чрезвычайную помощь на сумму свыше 175 миллиардов долларов с момента ввода российских войск в феврале 2022 года. Байден неоднократно подчеркивал, что США намерены поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.

Представитель США заявил, что, несмотря на неизбежные в любых отношениях разногласия, произошли позитивные сдвиги, которые обрадовали киевских чиновников. В частности, США передали Киеву ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, а Конгресс в прошлом месяце одобрил пакет помощи в 60 миллиардов долларов.

Представитель США также подчеркнул, что просьба Украины использовать американское оружие для ударов по территории России возникла относительно недавно: она впервые поступила лишь три недели назад, когда российские войска открыли новый фронт в Харьковской области на северо-востоке страны.

При этом другой высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Зеленский стал более “раздражительным и нервным” из-за положения на фронте. По его словам, президент заподозрил Вашингтон в стремлении начать переговоры с Россией, вопреки уверениям Белого дома в том, что решение об их начале всецело зависит от Киева.

“Зеленский подозревает, что они хотят, чтобы конфликт прекратился до выборов в США”, — сказал чиновник. Он добавил, что украинский президент также недоволен настойчивыми требованиями администрации Байдена к Киеву воздержаться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре, чтобы мировые цены на бензин не подскочили в год выборов.

Третий высокопоставленный украинский чиновник обронил слово “паранойя”, описывая атмосферу, царящую в последнюю месяцы в президентском кабинете при подготовке к мирному саммиту, который состоится в следующем месяце. “Зеленский глубоко обеспокоен военной ситуацией, но еще больше — мирным саммитом в июне”, — сказал чиновник.

Украинский президент попытался собрать на своем саммите в Швейцарии как можно больше глав государств, чтобы сплотить мировое сообщество против путинской агрессии. Президента России на саммит не пригласили.

Пока что, по данным записки администрации Зеленского, свое участие подтвердили представители более 80 стран. Россия тем временем пытается убедить развивающиеся страны воздержаться от участия.

26 мая администрация Зеленского издала информационную записку для чиновников и депутатов, где тезисно изложила, как общаться с западными партнерами и СМИ по поводу саммита. Кроме того, украинским чиновникам и законодателям поручается целенаправленно усилить общественное давление на Байдена и Си.

“Едва ли мир одобрит президента Байдена и председателя Си, если они не сплотятся в реализации таких, несомненно, справедливых целей и приближении мира”, — утверждается в записке.

Зеленский лично раскритиковал администрацию Байдена за отсутствие отклика в ходе визита в Брюссель во вторник. “Я знаю, что Америка поддерживает этот саммит, но мы не знаем, на каком уровне”, — заявил Зеленский.

“Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США, — продолжил Зеленский. — Его отсутствию будет аплодировать Путин, причем стоя”.

Официальные лица США заявили, что Украина запланировала саммит в Швейцарии на 15 и 16 июня, хотя администрацию Зеленского уведомили, что Байден наверняка не сможет присутствовать лично. США на встрече будет представлять высокопоставленный чиновник.

“США и президент Байден поддерживали президента Зеленского и народ Украины, и так будет и впредь, безотносительно того, кто в какое кресло сядет на мирном саммите”, — заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Несколько членов правительства Зеленского заявили, что их тревожит подход президента к общению с США. Один из них сказал, что Зеленский “очень раздражен” Байденом, — настолько, что ведет себя “откровенно провокационно”.

“Как там у вас говорят в Америке? — риторически спросил четвертый представитель украинского правительства в заключение. — Не кусай руку, которая тебя кормит”.