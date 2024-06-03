Министр обороны Италии признал вину Запада за недостаток оборонительной способности Киева

Гуидо Крозетто отметил, что "российская экономика сразу перешла на военные рельсы и продемонстрировала большую гибкость и производительность"

РИМ, 31 мая. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что Запад не сумел обеспечить Киев достаточными мощностями для обороны. Выступая по видео-конференц-связи на мероприятии с участием молодых предпринимателей, он отметил, что использование итальянского оружия, поставляемого на Украину, для ударов по третьим странам запрещено конституцией республики.

"Важно продолжать снабжать Киев оружием для самозащиты. В последние месяцы был недостаток возможностей для обороны, поскольку был ошибочный расчет способности Запада производить оружие, необходимое Киеву, тогда как российская экономика сразу перешла на военные рельсы и продемонстрировала большую гибкость и производительность", - сказал министр.

В отношении ударов западным оружием по территории РФ Крозетто отметил, что это запрещает Конституция Италии. "У каждой страны свои законы, своя конституция. 11-я статья нашей накладывает определенные ограничения: оружие должно использоваться для защиты Украины, что не препятствует поражению российских позиций, но внутри Украины, но оно не может использоваться на территории другой страны", - добавил он.

Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. На следующий день в кабмине ФРГ заявили, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Тем не менее среди стран Запада сейчас нет единства в вопросах ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин, предупредив, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая также заявил, что все поставленные на Украину дальнобойные средства поражения уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.