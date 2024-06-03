В ФРГ не считают себя стороной конфликта из-за применения оружия против РФ

Кабмин страны ранее согласовал возможность использования немецкого оружия в Харьковской области

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ не считает, что использование ее оружия "для защиты от России" в районе Харьковской области Украины делает Германию стороной конфликта. С таким утверждением выступил представитель кабмина Вольфганг Бюхнер.

"Было всегда ясно, что мы, предоставляя Украине оружие, не становимся частью [конфликта] и воюющей стороной", - заявил он журналистам на брифинге.

Ранее 31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования ее оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что якобы "в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории". По его словам, "для защиты от этих атак" можно использовать западные вооружения "в соответствии с международными правовыми обязательствами". Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией.

Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня написал в своем Telegram-канале, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ. Как предупредил Медведев, "такие действия могут стать casus belli" - поводом для начала боевых действий.