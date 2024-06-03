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ЦАМТО

Андрей Белоусов провел в Алматы рабочую встречу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо

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Шерали Мирзо
Шерали Мирзо.
Источник изображения: sputnik.tj

ЦАМТО, 31 мая. Обстановка на южных границах зоны ответственности ОДКБ, процессы в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности российских и таджикских сил, находящихся в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остается достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но все это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности", – сказал А.Белоусов 31 мая в ходе рабочей встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Алматы.

Он отметил, что между военными ведомствами двух стран "уже много лет налажена достаточно плодотворная работа".

"Это касается и 201-й базы, подготовки военнослужащих Таджикистана на этой базе. Это касается и боевой подготовки, и других вопросов, которые мы решаем. Но обстановка такая, что нам нужно наращивать наши совместные усилия. Я уверен, что мы преодолеем те вызовы, которые обстановка перед нами сейчас ставит", – подчеркнул министр обороны России.

В свою очередь, Ш.Мирзо отметил, что Россия была и остается для Таджикистана надежным стратегическим партнером и союзником.

Примером того, что сотрудничество Москвы и Душанбе в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центральной Азии, он назвал размещение на территории республики 201-й российской военной базы (РВБ) – крупнейшего военного объекта за рубежами РФ, а также важного стратегического объекта ВКС России – оптико-электронного центра "Нурек", тесное взаимодействие с Центральным военным округом Вооруженных сил РФ.

Ш.Мирзо также подчеркнул, что вопросы, связанные с размещением 201-й РВБ на территории Таджикистана, ее функционированием, несмотря на определенные сложности, связанные с национальным законодательством, решены.

Переговоры глав военных ведомств России и Таджикистана прошли "на полях" заседания Совета министров обороны ОДКБ, состоявшемся в Алматы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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