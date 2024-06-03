Операция "Киевский щит". Как может выглядеть прямое участие НАТО в конфликте на Украине, и приведет ли это к третьей мировой? (Lidovky, Чехия)

Lidovky: НАТО не готова отправлять своих солдат на фронт — только инструкторов

Запад уже разрушил многие табу в отношении Украины, пишет Lidovky. Он разрешил Киеву бить американским оружием по России. В вопросе отправки западных войск тоже готовится перелом. Пока говорят только о наемниках и инструкторах. Все это подается как "неучастие" НАТО в конфликте. Но Россия считает иначе.

последние дни рушатся строгие табу относительно Украины. Во-первых, это применение оружия, поставленного западными союзниками, против целей в глубине Российской Федерации. "Право на самооборону включает и право поражать цели за пределами территории Украины", — заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что даже это не сделает альянс и его членов стороной конфликта. Уходит в прошлое и табу на отправку войск алянса на Украину.

Как передает агентство AFP, Киев уже бил западным оружием по России, например, по объекту в Краснодарском крае. Тогда это вызвало беспокойство у союзников, и они пригрозили прекратить помощь.

Теперь, судя по всему, и под влиянием не слишком благоприятных прогнозов ситуации на фронте, партнеры наконец поняли, что Украине необходимо иметь возможность обстреливать, скажем, логистические узлы, командные центры и другие военные цели. То же самое с начала вооруженного конфликта делает вторая сторона совершенно безнаказанно.

Что касается эскалации, которой боится Запад, то карты уже розданы. Владимир Путин и его пропагандисты все равно преподносят этот вооруженный конфликт как продолжение героической обороны своих дедов от теперь уже европейского нацизма.

Еще одно постепенно разрушающееся табу касается отправки войск альянса на Украину. Тут тоже готовится перелом, хотя дело продвигается медленно. Своих солдат на Украину планирует отправить Франция, а также к этой мысли все больше склоняется Польша и страны Прибалтики. Само намерение выглядит пугающе, но на самом деле все зависит от того, чем солдаты стран НАТО будут там заниматься.

Многие военные чины уже побывали на Украине и в том числе на фронте. По многочисленным утечкам можно судить о том, что иностранные солдаты уже присутствуют на Украине. Там находятся не только тысячи добровольцев, но и, если верить доступной информации, британские эксперты, обеспечивающие так называемую поддержку на расстоянии при запуске ракет большой дальности.

На фронте — нет

В феврале, когда такой вариант допустил президент Эммануэль Макрон впервые, говорили о помощи в обучении солдат. "Я рад, что могу принять французских инструкторов, которых отправляют на Украину для обучения украинских солдат", — заявил главнокомандующий армией Александр Сырский в "Телеграмме" через несколько дней до беседы с французским министром обороны Себастьяном Лекорню. Однако вскоре украинское Министерство обороны внесло пояснения, сообщив, что пока эта идея только обсуждается.

Польша и страны Прибалтики вообще ничего не уточняли. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский лишь сказал, отвечая на вопрос, готова ли его страна отправить солдат на Украину: "Не стоит этого исключать. Пусть Путин гадает о наших намерениях".

Немецкое издание "Шпигель" в этой связи сообщило, что Прибалтика и Польша готовы к такому варианту в случае, если Россия пробьет украинскую оборону на востоке и возникнет угроза выхода русских к польским границам.

А что если НАТО действительно начал бы операцию под гипотетическим названием "Киевский щит"? Где наиболее эффективно было бы применение иностранных войск? Конечно же, на фронте. Однако такой вариант, по крайней мере пока, не рассматривается (в количестве большем, чем единицы).

Вооруженный конфликт на Украине настолько ожесточенный, что практически сразу начались бы потери. Европейское общество, в том числе наше, нисколько не готово к тому, чтобы впервые за многие десятилетия получать своих граждан в гробах или изуродованными, как это сейчас происходит на Украине с ее гражданами.

Также нужно учитывать, что натовские солдаты станут приоритетной целью так же, как сейчас западная техника. В феврале прошлого года в Артемовске (Бахмуте) погиб американский гуманитарный доброволец Пит Рид, и его целенаправленно убили из ПТРК "Корнет". Это дорогое оружие, и, как считают коллеги Рида, русские не стали бы "сорить" снарядами ради какого-то волонтера, если бы не считали его важной целью. А к такому выводу они могли прийти, услышав его английскую речь по рации.

Инструкторы и пограничники

Чешские наемники, работающие на Украине, считают более реальными задачи в тылу. Скажем, по защите границы с молдавским пророссийским Приднестровьем или Белоруссией. Тогда украинские силы, которые стоят там сейчас, смогли бы отправиться на фронт. Также важна помощь в логистике и обслуживании систем ПВО. Особенно вторая задача сложна из-за специфики подготовки кадров, и тут, конечно, пригодились бы уже обученные специалисты, которые, в свою очередь, получили бы ценный опыт.

Однако наиболее вероятна работа в качестве инструкторов. "Идет мобилизация, и потребуется обучить десятки тысяч новых солдат. Но опытные инструкторы уже преимущественно на фронте", — говорит один из чешских солдат. Это позволило бы освободить некоторых инструкторов для отправки на фронт и сделать обучение более тщательным. Тогда не придется возить украинских солдат в Польшу, Чехию и Великобританию.

Военнослужащие, вероятно, находились бы в западной части страны, скажем, на военной базе под Яворово близ польской границы. Для России они все равно станут приоритетной целью. Собственные системы защиты от ракет и небольших дронов, они, вероятно, привезли бы с собой и не стали бы ни на кого полагаться. Риски, таким образом, можно минимизировать.

Но вопрос и в том, как сам Киев воспринял бы такой формат. "Украинцы настаивают, что нужно оружие, а не солдаты", — перефразировал "Шпигель" слова эстонского президента Алара Кариса. Также по весьма сдержанной реакции на польские и французские предложения можно судить, что Украина не хочет, чтобы ее кто-то освобождал, и намерена самостоятельно победить в своем конфликте.

Это хорошо понимают иностранные добровольцы, которые без украинского гражданства не могут получать повышения. Иностранный легион, а также польские, белорусские и русские добровольческие формирования по-прежнему остаются в основном пешими подразделениями, которые не получают, за редким исключением, тяжелых вооружений.

Угрозы в полсилы

А чем отвечает Россия? Она реагирует болезненно, но без обострений. "Франция в лице ее главы государства не прекращает говорить о своем прямом участии в конфликте на Украине. Это очень опасная тенденция", — так в начале мая ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Но, если не считать таких заявлений, Москва ведет себя весьма сдержанно. Она понимает язык силы. Москва хорошо знает, что может угрожать альянсу, но сейчас у нее недостаточно конвенциональных сил, чтобы вступить в противостояние с НАТО, даже если бы она и хотела. И в нынешней обстановке, когда табу рушатся одно за другим, это самое важное.

Разве что Россия применит ядерное оружие, что она пыталась продемонстрировать на недавних учениях в Белоруссии. Но в таком случае сработает ультиматум американцев, которые якобы обещали ударить по российским войскам и тем самым фактически вступить в конфликт. Это угрозу в Кремле хорошо понимают.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)