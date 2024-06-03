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ТАСС

NYT: удары оружием США по РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Газета отмечает, что, разрешив использовать оружие США для ударов по России, Джо Байден "пересек красную линию, которую сам же провел"

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации NYT, решение вступило в силу в четверг, 30 мая.

Газета отмечает, что решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, однако переговоры американцев и украинцев на этот счет шли в течение нескольких недель. В частности, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава оборонного ведомства США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обсудили этот вопрос в формате видеоконференции с украинскими коллегами и "решили рекомендовать президенту изменить позицию". Байден же, согласно NYT, впервые допустил отмену ограничений 15 мая, а финальное решение после "пересмотра всех рисков" было вынесено на прошлой неделе.

Тогда же в СМИ появились утечки по поводу возможного снятия ограничений на применении американского оружия, что вызвало недовольство Пентагона, отмечает газета. В письменном виде решение было закреплено только в начале этой неделе, утверждает NYT. Однако лишь узкий круг лиц был в курсе этого, в связи с чем на брифинге 30 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх продолжала убеждать журналистов, что никаких изменений в политике Вашингтона нет.

Газета отмечает, что, разрешив использовать оружие США для ударов по РФ, Байден "пересек красную линию, которую сам же провел". Неназванный высокопоставленный американский чиновник в беседе с NYT отметил, что впоследствии ограничения могут быть ослаблены еще больше. "Это новая реальность и, возможно, новая эра в украинском конфликте", - указал он.

Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на четырех неназванных лиц, в том числе двух чиновников США, Байден тайно дал разрешение наносить удары американским вооружением по российской территории. Утверждается, что речь идет о соседних с Харьковской областью российских районах.

Повод для боевых действий

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. В случае применения дальнобойного оружия Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне, предупредил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ. Как предупредил Медведев, "такие действия могут стать casus belli" - поводом для начала боевых действий.- 

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Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
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