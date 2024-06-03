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ТАСС

Главком ВС Эстонии: Киев может сбить лишь 7% ракет даже с помощью Patriot

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Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Мартин Херем отметил, что вероятность перехвата российских ракет "в лучшем случае достигает 50%"

ВИЛЬНЮС, 31 мая. /ТАСС/. Украинские войска противовоздушной обороны в состоянии перехватывать менее чем каждую 10 крылатую ракету из тех, которые Вооруженные силы России применяют для поражения целей в зоне специальной военной операции, даже с помощью американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Такую оценку привел командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, которого цитирует портал гостелерадио ERR.

По информации военачальника, ВС Украины смогли перехватить "приблизительно 7%" крылатых ракет, выпущенных российской армией за период СВО. Херем отметил, что это удалось сделать в основном за счет использования ЗРК Patriot, однако даже с ними вероятность перехвата российских ракет "в лучшем случае достигает 50%".

25 марта источник ТАСС в российских силовых структурах подтвердил, что ВС РФ удалось ракетным ударом уничтожить два ЗРК Patriot, расположенных на территории аэропорта Жуляны в Киеве. При этом в состав их экипажей входили наемники из стран НАТО, уточнил он. 

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