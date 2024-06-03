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Интерфакс-АВН

В Приморье будет создан судостроительный кластер - губернатор

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Строительный сухой док судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне (Приморский край)
Строительный сухой док судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне (Приморский край).
Источник изображения: ССК "Звезда"

Владивосток. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Судостроительные предприятия Приморского края в 2021-2023 гг. построили 49 судов различного класса, заявил глава региона Олег Кожемяко на форуме "Морской конгресс - Дальний Восток" во Владивостоке.

"За три года выпущено 49 судов различного класса. Приморские судостроители до конца текущего года планируют обеспечить выпуск еще 18 судов, семь из которых по программе "квоты под киль". Всего в портфеле судостроителей по этой государственной программе - 21 судно", - сказал Кожемяко на пленарном заседании форума в четверг.

По его словам, объем судостроительных работ в регионе вырос почти на 30%, и в ближайшее время в Приморье будет создан судостроительный кластер.

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