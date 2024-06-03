Украина спотыкается на поле боя, а Киеву и западным странам не удается скоординировать свои усилия (The Washington Post, США)

WP: между Киевом и его союзниками возникли разногласия по поводу Украины

Между Киевом и его сторонниками возникли острые разногласия о том, как ВСУ дальше вести себя на поле боя, пишет WP. Украинские власти жалуются, что США запрещают наносить удары по территории России. Американское же руководство обращает внимание на коррупцию в Киеве.

Майкл Бирнбаум

Междоусобная борьба и стратегические разногласия мешают Украине установить превосходство на поле боя.

КИЕВ — Между Киевом и его западными сторонниками, такими как США, возникают острые разногласия в вопросе о том, как Украине дальше вести себя на поле боя. Украинские руководители все чаще жалуются, что Вашингтон ограничивает их возможности отвечать на российские удары. Как раз в это время американское политическое руководство, несмотря на ухудшение положения Украины на поле боя, требует от Киева усилить борьбу с коррупцией. Между тем, европейские и американские руководители часто ссорятся, дискутируя о стратегии, способной переломить ситуацию на полях сражений.

Недовольство стало возникать буквально в тот момент, когда Россия в феврале 2022 года начала свою военную операцию. Однако политические руководители из Вашингтона, Киева и европейских стран говорят об особом усилении напряженности в последние недели, поскольку Россия перехватила инициативу на фронте и вновь стала брать под свой контроль территории, взятые ВСУ на начальном этапе военных действий.

Самые острые разногласия в данный момент связаны с тем, может ли Украина использовать переданное ей оружие для нанесения ударов по целям на российской территории. Администрация Байдена категорически запрещает Киеву применять американское оружие по территории России, поскольку опасается, что активное участие Америки в конфликте, без которой такое применение невозможно, приведет к эскалации и к перерастанию конфликта в прямое столкновение между Москвой и Вашингтоном. Правда, сейчас Белый дом начал пересматривать свою политику.

Некоторые руководители из стран НАТО, в том числе, министры иностранных дел Финляндии и Канады, в среду демонстративно разошлись во мнениях с США, открыто заявив, что никогда не препятствовали Украине использовать переданное ей оружие для нанесения ударов по целям на российской земле. Они присоединились к Франции и к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, которые заявляют, что Киев имеет на это право. Германия и Франция заняли сторону США, выступив против.

Разногласия по поводу ударов по России — это лишь один пример обширных расхождений между Украиной и ее самыми важными военным спонсорами в вопросе о том, что делать с этим затянувшимся мучительным конфликтом в условиях, когда положение Украины на поле боя продолжает ухудшаться. Россия не демонстрирует никаких признаков ослабления своего наступательного порыва. Она твердо намерена включить в свой состав четыре новых региона, а при наличии возможности продвинуться еще дальше (целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов России, а также демилитаризация и денацификация Украины. — Прим. ИноСМИ). В 2014 году к ней уже присоединился Крымский полуостров.

Усиливающиеся споры указывают на то, что утвержденный в прошлом месяце конгрессом после длительных проволочек пакет военной помощи на 61 миллиард долларов пока не улучшил уязвимое положение Украины на поле боя. Правда, американские официальные лица утверждают, что поставки оружия помогут частично ослабить эти проблемы в ближайшие недели. Но, начиная летний сезон интенсивных боевых действий, украинское руководство разошлось во мнениях со своими главными военными спонсорами по множеству вопросов.

У США и многих европейских стран тоже есть немало разногласий по целому ряду вопросов, в том числе, по вопросу вступления Украины в НАТО. Здесь Вашингтон по-прежнему действует очень осторожно. Есть противоречия и в вопросе использования замороженных российских активов для оплаты помощи Киеву. Соединенные Штаты и Украина за использование этих средств, а европейцы в основном против.

Владимир Зеленский не стесняется выступать с прямыми нападками на Джо Байдена. Во вторник он заявил репортерам в Брюсселе, что если американский президент не приедет на организованный Украиной саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии, "Путин будет аплодировать его отсутствию, будет лично аплодировать и приветствовать бурными овациями".

Россия на встречу в Швейцарию не приглашена, а официальные лица в Москве пренебрежительно называют ее политическим театром и говорят, что у этого саммита нет шансов прийти к соглашению о прекращении конфликта. Украинцы хотят воспользоваться этой встречей, чтобы их точка зрения на происходящее получила широкую международную поддержку.

Гнев Зеленского направлен не только на Белый дом. Дипломаты и прочие официальные лица в Киеве отмечают, что Зеленский в последние недели отправил в отставку некоторых высокопоставленных украинских руководителей, которые считаются самыми близкими к Вашингтону людьми.

А когда госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в середине месяца сыграл на гитаре в киевском баре и исполнил песню "Rockin’ in the Free World", что должно было стать демонстрацией поддержки, многие близкие к Зеленскому украинские руководители высмеяли это выступление, назвав его бесчувственным.

Некоторые дипломаты говорят, что такая критика могла стать очередной попыткой дать отпор американским лидерам после того, как Блинкен в ходе визита вновь потребовал от Украины усилить борьбу с коррупцией. Украина в последние годы предпринимает множество шагов по борьбе со злоупотреблениями и взяточничеством, утверждая, что ее усилия не находят должного признания на Западе.

Американские официальные лица настаивают, что ключевые аспекты взаимоотношений остаются неизменными, указывая на тесное рабочее сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, которое включает американскую военную помощь. Байден и Зеленский должны в июне встретиться в Италии, а чиновники работают над соглашением о безопасности, которое предусматривает предоставление Киеву военной помощи в предстоящие годы.

Но с каждым днем появляется все больше новых разногласий. В среду один американский представитель сказал, что Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность в связи с тем, что он украинским оружием нанес удары по российским радиолокационным станциям, обеспечивающим противовоздушную оборону и раннее оповещение о запусках ядерного оружия Западом.

Такого рода публичные выражения обеспокоенности и критика обычно являются сигналом Вашингтона Москве о том, что он не рассматривает вооруженный конфликт на Украине как прямое столкновение между США и Россией, и хочет избежать такой конфронтации, хотя президент России Владимир Путин, другие высокопоставленные руководители и кремлевские пропагандисты постоянно говорят, что Россия на Украине сражается с Соединенными Штатами и НАТО.

Российские политики со злорадным ликованием подмечают любые разногласия между администрациями Зеленского и Байдена. Они давно уже стараются преувеличивать и использовать к собственной выгоде любые трещины в западной поддержке Украины.

Зеленский "недоволен решением американского президента не участвовать в так называемом саммите по Украине в Швейцарии, — написал в социальной сети Х (бывший Твиттер) постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. — Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит". При этом Ульянов использовал российское написание украинской столицы на английском языке, что часто вызывает ярость у украинцев.

При подготовке этой статьи авторы взяли интервью у 25 украинских, европейских и американских политических руководителей в Киеве, Европе и Вашингтоне. Многие согласились на разговор на условии соблюдения анонимности, что позволило им откровенно высказываться по деликатным вопросам дипломатии и безопасности.

Часть разногласий объясняется естественной напряженностью, которая возникает в рядах коалиции, пережившей два с лишним года военных действий и сталкивающейся с постоянно увеличивающимися потерями в украинской армии. Но есть и другие противоречия, носящие более фундаментальный характер, особенно связанные с тем, как много внимания надо уделять коррупции в военное время. Политики предупреждают, что заниматься долгосрочным планированием в таких условиях непросто.

"Мы видим, что русские действуют все более напористо", — заявил в интервью президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он сказал, что если не дать России отпор, то со временем это приведет к дестабилизации во всем регионе.

"Вы видите всевозможные мелкие провокации, справиться с которыми, откровенно говоря, сложно", — сказал он, имея в виду утверждения о якобы российских диверсиях и поджогах в Европе, а также споры о морской границе в Балтийском море и с Эстонией.

"Русские видят, что могут продолжать, — заявил он. — Поэтому у меня вопрос. Каковы основания считать, что разрешение Украине наносить удары по законным военным целям является эскалацией? Если и есть веские причины для беспокойства, то аргументы я не слышал".

Украинские руководители говорят, что американский запрет на удары по российской территории позволил Кремлю этой весной усилить группировку войск внутри России и начать наступление в направлении второго по величине города Украины Харькова, поскольку он знал, что руки у украинцев связаны.

"Российская стратегия в данный момент вполне понятна. Они пытаются взять под свой контроль как можно больше территорий, чтобы уничтожать наши силы и искать наши слабые места", — сказал секретарь национального совета безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

"Американцы думают, что надо избегать эскалации с Россией, создавая зоны неоднозначности. Но это провоцирует Россию. России нужны очень четкие и ясные линии. А серая зона — это просто приглашение проверить ее", — заявил Литвиненко.

Некоторые чиновники из администрации Байдена говорят, что недовольство украинцев вполне понятно, ведь им пришлось ждать семь месяцев, пока конгресс не утвердил военную помощь. Они говорят, что дальнейшие задержки могут привести к краху украинской обороны. Киеву по-прежнему остро не хватает личного состава, оружия и боеприпасов.

Американская военная помощь на этот год предназначена для укрепления оборонительных линий на передовой и для удержания подконтрольных Киеву территорий. В идеале она должна помочь измотать наступающие через минные поля и прочие заграждения российские войска.

Украина добилась значительных успехов в борьбе с российским военно-морским флотом в Черном море и в нанесении ударов по Крыму. Теперь у Кремля гораздо меньше возможностей угрожать украинской суше.

"Не могу сказать, что у нас нет никаких трений, когда мы боремся с этим мощным и критическим натиском России в ходе ее полномасштабного наступления, — сказал один высокопоставленный американский чиновник. — Размаха и глубины нашего партнерства хватает для того, чтобы урегулировать разногласия в вопросах тактики, и находить оптимальные пути для продвижения вперед в качестве стратегических партнеров".

Американские аналитики говорят, что в следующем году Украина уменьшит нехватку личного состава, обучив новую партию призывников. А еще у нее будут современные истребители F-16 от западных спонсоров, которые должны прибыть этим летом.

Американские официальные лица заявляют, что к тому времени российская оборонная промышленность выйдет на пик производства, после чего никакого роста якобы не будет. Поэтому есть основания предполагать, что Украина укрепит свои позиции и нарастит рычаги влияния, чтобы навязывать России условия мира в ходе переговоров, если Киев согласится на их проведение.

Но даже сама мысль о возможности проведения переговоров с Москвой демонстрирует серьезные расхождения в мышлении высшего руководства в Киеве и Вашингтоне. Многие украинцы заявляют, что Путину нельзя доверять, так как он не станет соблюдать соглашение о прекращении огня, поскольку неоднократно говорил о своем намерении расширить контроль над территорией.

А еще украинских руководителей тревожит тот огромный ущерб, который Россия своими бомбардировками и обстрелами нанесла украинской энергосистеме, вынудив власти вводить временные отключения электроэнергии, что негативно отражается на моральном духе людей. Украинцы также опасаются, что интерес Запада к их победе угасает. Кое-кто выражает обеспокоенность, что новый закон, на два года снизивший призывной возраст до 25 лет, не поможет устранить критическую нехватку живой силы.

"Я бы не стал выстраивать стратегию на предположении о том, что через год мы будем сильнее", — сказал один высокопоставленный украинский руководитель.

Другой руководитель, рассказывая об украинских призывниках, посетовал: "Они не обучены, они не мотивированы, они не оснащены".

Цена провала значительна. В худшем случае российские войска прорвут украинскую оборонуи овладеют большими участками территории, включая крупные населенные пункты. В таких условиях Украина будет вынуждена просить мира на очень невыгодных условиях.

А это сулит еще более серьезные проблемы Европе и США.

"Украина защищает огромную часть стран НАТО, стран ЕС, — сказал украинский политолог Николай Давыдюк. — Мы стали стеной. Мы не хотим превращаться в серую зону".

Однако украинцы говорят, что им нужно больше средств ПВО, а также разрешение наносить удары по целям в России.

"Мы верим в себя, а вы в нас нет, — сказал другой высокопоставленный украинский руководитель, имея в виду американцев. — Сейчас это самая большая проблема в наших взаимоотношениях".

Такая напряженность наглядно проявилась во время недавнего визита Блинкена в Киев. Целью этой поездки было выразить поддержку украинцам, а также сказать украинским руководителями, что они должны решительнее бороться с коррупцией.

"Оборона Украины против коррупции должна быть такой же сильной, как военная оборона", — сказал Блинкен в своей речи о будущем страны. Украинские лидеры выразили свое недовольство. По словам чиновников, знакомых с содержанием переговоров Блинкена с Зеленским, последний был очень недоволен.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внимание Вашингтона не соответствует серьезности проблемы. "Если бы мы были такими коррумпированными, как вам представляется, — заявил он репортерам после встречи с Блинкеном, — Евросоюз и Международный валютный фонд просто перестали бы давать нам деньги".

Американские и некоторые украинские официальные лица в последнее время выражают тревогу в связи с охотой на реформаторов, которые проявляли готовность бороться с коррупцией в своих министерствах и были особенно близки с Вашингтоном.

Особую тревогу у них вызвала отставка заместителя премьер-министра Александра Кубракова, который занимался инфраструктурой и восстановлением Украины.

В предстоящие месяцы появятся новые спорные моменты. Европейские выборы в июне могут укрепить позиции ультраправых сил, которые скептически относятся к подготовке Украины к вступлению в ЕС. Запланированный на июнь саммит НАТО в Вашингтоне вряд ли предложит Украине ясный и четкий путь к членству в альянсе, чего добивается Киев.

Каждая из сторон сейчас заявляет, что у другой стороны нет ясного плана достижения победы. "Похоже, что их GPS заблокирован", — сказал высокопоставленный европейский дипломат о руководстве в Киеве.