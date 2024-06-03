В ЦКБР рассчитывают на снижение числа атак морских дронов ВСУ при использовании FPV-дронов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Грамотное применение FPV-дронов позволит значительно снизить количество атак безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские объекты. Об этом заявил ТАСС глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором российский FPV-дрон поразил украинский безэкипажный катер. "ЦКБР самостоятельно занимался вопросами противодействия безэкипажным катерам с 2023 года. Отрадно видеть, что тема пошла в массы и появились первые результаты. Надеемся, что в ближайшее время это серьезно снизит количество атак морских дронов по нашим объектам и кораблям. Теперь главное не останавливаться и развивать это важное направление", - подчеркнул он.

По словам Кузякина, специалисты ЦКБР в инициативном порядке сотрудничают с ВМФ РФ по этому вопросу.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов. Также ЦКБР производит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самообеспечении.