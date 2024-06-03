«Три в одном»: Белоруссия разрабатывает зенитный комплекс, способный использовать три типа ракет

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия разрабатывает новый зенитный ракетный комплекс, особенностью которого станет использование сразу трех типов ракет. Об этом сообщает белорусская пресса.

Белорусское ОАО «АЛЕВКУРП», входящее в состав Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии, разработало ЗРК «Каскад», который способен использовать три типа зенитных ракет. Новый комплекс способен применять ракеты 5В27, 9М38 и 3М9 от зенитных комплексов «Печора», «Квадрат» и «Бук» соответственно.

Как сообщается, модификации нового комплекса различаются только направляющими и аппаратурой стартовой автоматики. При этом он комплекс может устанавливаться на любое шасси, а также применяться стационарно, модификация зависит от желания заказчика. Комбинированное применение ракет одновременно не предусмотрено, пусковая установка рассчитана на применение одного типа ракет за один раз. То есть одновременно выстрелить ракетами «Бука» и «Квадрата» не получится, но в дальнейшем разработчики планируют внести в конструкцию некоторые изменения, чтобы сделать применение ракет более «гибким».

Источник изображения: topwar.ru

На первые испытания комплекс пойдет в варианте под ракеты ЗРК С-125 «Печора».

Стоит отметить, что в Белоруссии уделяют большое внимание разработке собственных вооружений, в том числе и в области зенитных комплексов ближнего действия. Также белорусы разрабатывают собственные зенитные ракеты, в том числе модернизируя старые советские или российские.