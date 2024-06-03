«Проигрыш в войне обходится дороже»: сенатор США призвал резко нарастить военные расходы

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Одним из лидеров республиканцев является сенатор от Миссисипи Роджер Уикер, стоящий на милитаристских позициях в отличие от ряда однопартийцев-изоляционистов. На своем сайте он опубликовал публичное обращение, в котором призвал резко нарастить военные расходы.

С его слов, Россия, Китай, Иран и КНДР усиленно развивают свой военный потенциал, помогая при этом друг другу – «их координация достигла беспрецедентного масштаба». В то же время в США наблюдается «атрофия боевого арсенала».

ВМС вынуждены балансировать между закупкой новых кораблей, текущим обслуживанием и приобретением боеприпасов, в итоге не решая ни одну из проблем. Флот ВВС неуклонно сокращается. Не хватает не менее $180 млрд на базовое обслуживание объектов, от казарм до полигонов.

В связи с этим сенатор предложил увеличить военный бюджет на $55 млрд в следующем году, а затем в течение 5-7 лет повысить оборонные расходы с 2,9 прогнозируемых процентов до 5% от ВВП.

Это позволит реализовать план военного строительства, разработанный Уикером. Он предусматривает увеличение численности ВМС до 357 кораблей к 2035 году и позволит прекратить сокращение парка ВВС путем производства как минимум 340 дополнительных истребителей за пять лет. План также предполагает пополнение танкерного и учебного флотов авиации, ускорение модернизации армии и морской пехоты, а также инвестиции в совместные возможности, включая логистику и боеприпасы.

Восстановление силы Америки будет стоить дорого. Но проигрыш в войне обходится дороже

- резюмировал сенатор.