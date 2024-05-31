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ТАСС

Глава МИД Дании не обеспокоен последствиями ударов Киева датским оружием по целям в РФ

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Ларс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен.
Источник изображения: bt.bmcdn.dk

Страна не нарушит международное право, речь идет о возможности ослабить Россию "путем вывода из строя военных объектов на ее территории", считает Ларс Лёкке Расмуссен

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Датчанам не следует беспокоиться по поводу последствий использования Украиной датского оружия для ударов по целям на территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Как ранее заявил агентству Ritzau посол России в Дании Владимир Барбин, применение Киевом передаваемых Копенгагеном вооружений для ударов по целям внутри России может привести к неконтролируемому развитию конфликта, последствия будут чудовищными. Российский дипломат также напомнил, что появление истребителей F-16 на Украине будет расценено как угроза в ядерной сфере, так как Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.

"Я не хочу говорить о каких-то опасениях, но понятно, что к ситуации с политикой безопасности нужно относиться серьезно, - считает Расмуссен. - Существует риск кибератак, и мы не должны быть наивными. Но если мы говорим о риске реального нападения на нашу территорию, то меня это не беспокоит". По мнению датского министра, комментарий российского дипломата - часть "жесткой риторики" в информационной войне.

По мнению Расмуссена, Дания не нарушит международное право, когда оборонное ведомство королевства, как ожидается, этим летом поставит Украине первый из 19 самолетов F-16. "Это не карт-бланш для Украины на использование F-16 для совершения произвольных атак на Россию", - считает глава датского МИД. По его словам, речь идет о возможности ослабить Россию "путем вывода из строя военных объектов на ее территории".

Он выступил с утверждением, что это могут быть, например, склады оружия на территории РФ, которые являются законной военной целью: "Согласно правилам войны, страна, подвергшаяся нападению, должна быть в состоянии ответить. Это также включает объекты на территории нападающей стороны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал США и страны НАТО в ЕС пересмотреть запрет на нападение Украины на объекты в России с применением западного оружия. Ранее, комментируя в интервью телеканалу TV2 призыв Столтенберга, премьер Дании Метте Фредериксен заявила: "Пожалуйста, используйте его [оружие], мы подарили его Украине. В том числе за пределами Украины, то есть против российских объектов, если это соответствует международному праву". 

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