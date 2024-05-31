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ТАСС

В Минфине Украины заявили о получении с февраля 2022 года от Запада более $85 млрд

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Банкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Сухоруков

По информации ведомства, за первые пять месяцев 2024 года Киев получил $11,8 млрд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киев получил $85,4 млрд международной помощи с февраля 2022 года. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

По информации, опубликованным в Telegram-канале ведомства, за первые пять месяцев 2024 года объем внешнего финансирования бюджета составил $11,8 млрд. Больше всего за это время Украина получила помощи от ЕС, Японии, Канады и МВФ.

9 ноября 2023 года Верховная рада приняла бюджет Украины на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит $43,5 млрд и госдолг свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Большую часть дефицита бюджета власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. 20 декабря 2023 года украинский Минфин сообщил, что запрос Киева на предоставление в 2025 году внешней помощи со стороны Запада составит $37,3 млрд. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки партнеров страну ждет экономический кризис.

Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". 

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Страны
Канада
Украина
Япония
Проекты
Евросоюз
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