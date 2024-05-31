Союзники и советники усиливают давление на Байдена, призывая его разрешить удары по российской территории (The New York Times, США)

NYT: Байден близок к отмене запрета на удары по России американским оружием

Перед Байденом стоит выбор: разгром Украины либо причастность к прямым ударам по ядерной державе, пишет NYT. Он опасается еще большей эскалации, но на него давят советники и союзники. Если Байден изменит свою точку зрения, то его решение наверняка будет сопровождаться серьезными ограничениями.

Дэвид Сангер

Президент Байден опасается эскалации с обладающим ядерным оружием противником, думая о том, разрешать или нет Украине наносить удары по России американским оружием.

Президент Байден постепенно приближается к тому, что может стать одним из самых серьезных решений в ходе вооруженного конфликта на Украине. Он думает об отмене запрета на применение американского оружия по целям на территории России.

Байден уже давно выступает против такого использования Киевом американского оружия, опасаясь, что это приведет к прямой конфронтации США с обладающим ядерным оружием противником.

Владимир Зеленский уже давно жалуется на такие ограничения, и вот теперь Белый дом начал официальную переоценку возможных рисков, которая, скорее всего, будет проведена быстро. Если США дадут "добро" на применение американского оружия по целям в России, Киев получит возможность наносить ответные удары по артиллерийским и ракетным позициям, которые сейчас находятся в относительной безопасности, потому что это оружие развернуто на российской территории.

Находясь в среду в Молдавии, госсекретарь Энтони Блинкен первым из администрации публично заявил о том, что Белый дом может "изменить и скорректировать" свое отношение к ударам по России американским оружием, которые будут наноситься в соответствии с меняющимися условиями на поле боя.

"Мы всегда думаем о том, что необходимо Украине для дальнейшей эффективной самозащиты", — сказал Блинкен.

Его заявление стало очередным призывом к переменам, которых требуют как союзники, так и представители администрации Байдена. Блинкен, вернувшийся в этом месяце из отрезвляющей поездки в Киев, доложил президенту, что украинцы могут не удержать территорию между Харьковом и российской границей, если Байден не изменит свою точку зрения. Это предостережение было передано президенту конфиденциально, так как Байден очень не хочет допускать утечку информации о дискуссиях в его ближайшем окружении, потому что такая утечка чревата усилением давления на него с призывом изменить стратегию.

Еще до того, как Блинкен публично высказался на эту тему в среду, союзники оказывали колоссальное давление на Байдена. Обычно осторожный генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в конце прошлой недели интервью изданию Economist рассказал, что потери украинских территорий под Харьковом можно избежать лишь в одном случае: если Украина получит возможность уничтожать артиллерию, ракетные пусковые установки и командные пункты на российской стороне границы.

"Отказывая Украине в возможности применять такое оружие по законным военным целям на территории России, мы существенно затрудняем ей ведение оборонительных действий", — сказал покидающий свой пост Столтенберг. Во вторник к общему хору присоединились руководители Франции и Германии. Британия уже дала разрешение на нанесение ударов своим оружием по военным целям внутри России.

Сам Байден пока хранит молчание. Так часто бывает, когда ему нужно принимать серьезные политические решения, о которых идут непростые дебаты в Белом доме. Его помощники по национальной безопасности осуществляют, как выразился один из них, "очень быстрый процесс", чтобы дать официальные рекомендации президенту, осознавая, что чаша весов в этом конфликте склоняется в сторону России.

Некоторые его советники, отказавшиеся говорить официально о дебатах в Белом доме, считают изменение позиции президента неизбежным. Но если президент изменит свою точку зрения, его решение наверняка будет сопровождаться очень серьезными ограничениями в плане того, как украинцы могут применять поставленное Америкой оружие. Он наверняка даст разрешение на уничтожение только тех военных объектов недалеко от российских границ, которые участвуют в нанесении ударов по Украине.

Байден, скорее всего, сохранит запрет на применение американского оружия по целям в глубине российской территории, а также по важнейшей инфраструктуре. В этом отношении он находит поддержку у союзников. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять на Украину немецкие ракетные системы большой дальности Taurus, опасаясь, что украинцы станут наносить ими удары по Москве.

Времени у Байдена мало. Через две недели он начнет продолжительную серию напряженных встреч с ключевыми союзниками. Сначала будут мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзных войск, затем саммит "Большой семерки", а после этого празднования в Вашингтоне, посвященные 75-летнему юбилею НАТО. На всех этих мероприятиях будет крайне важно продемонстрировать единство и сплоченность.

Однако официальные лица признают, что если Байден сменит курс, он, скорее всего, не объявит об этом. Американские снаряды и ракеты просто полетят в сторону российских военных целей.

У Байдена в этом конфликте две задачи: не позволить России победить и не допустить начала третьей мировой войны. Они изначально вошли в противоречие друг с другом. Но спустя 27 месяцев после начала российской военной операции как никогда остро встает необходимость сделать выбор: либо реальная возможность разгрома Украины, либо прямая причастность к ударам по территории ядерной сверхдержавы.

Кремль всеми силами стремится затруднить этот выбор. Он постоянно говорит о том, что Байден создает риск эскалации. На прошлой неделе Россия провела серию учений, в ходе которых отрабатывались вопросы переброски и применения ее огромного арсенала тактического ядерного оружия.

После того как Столтенберг дал интервью Economist, руководитель кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков сказал, что "НАТО заигрывается в военной риторике и впадает в военный экстаз", однако российские военные знают, как надо на это реагировать. Отвечая на вопрос о том, не приближается ли западный альянс к прямой конфронтации с Россией, он заявил, что не приближается, а уже находится в ней.

Американские официальные лица все чаще игнорируют такие предупреждения, называя их пустыми угрозами. Они отмечают, что Россия никогда не шла на такие риски как нанесение ударов по партиям поставляемого на Украину оружия на территории Польши или других стран НАТО. Президент Владимир Путин всеми силами старается избежать прямого конфликта с западным альянсом, даже когда хвастается ядерным потенциалом России или предупреждает, что Запад рискует превратить региональный конфликт в третью мировую войну, о чем регулярно говорит и его пресс-секретарь Песков.

"Путин бряцает ядерным оружием, чтобы Байден не разрешал использовать американские системы для нанесения контрударов", — сказал во вторник бывший американский военный руководитель и председатель Национального разведывательного совета Джозеф Най (Joseph S. Nye). Этот заслуженный профессор Гарварда отметил, что сейчас "идет ядерный торг, борьба за то, чтобы тебе поверили".

"На сей раз ставки у Путина еще выше, и он будет делать все возможное, чтобы Байден свернул первым", — добавил Най.

Так было и в первые дни конфликта, когда Путин приказал привести российские ядерные силы в состояние повышенной готовности в попытке удержать НАТО от оказания помощи Украине. Но Путин уже много раз выступал с угрозами применить ядерное оружие, и заявления российского президента все меньше впечатляют помощников Байдена.

Работавший на высоких должностях в Пентагоне Сет Джонс (Seth G. Jones), который сегодня руководит программой международной безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил, что после недавней поездки в Киев он сделал вывод: обеспокоенность по поводу того, что Украина будет наносить американским оружием удары по военным целям на российской территории, неуместна.

"У Украины есть вполне законная военная необходимость ослаблять возможности России по ведению боевых действий", — сказал он. Среди прочего, она должна иметь возможность наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и электростанциям. "Соединенные Штаты делали то же самое с Германией и Японией во время Второй мировой войны", — отметил Джонс.

Он назвал "преувеличенными" страхи по поводу эскалации со стороны России.

"Не было никакого ответного удара по другим странам НАТО, таким как Британия, чье оружие Украина использует для нанесения ударов по целям в России, — сказал он. — Путинские угрозы эскалации, звучащие с самого начала боевых действий, оказались пустышкой".

Но в администрации Байдена сохраняется серьезная обеспокоенность в связи с возможностью ядерной эскалации. Один высокопоставленный чиновник из Белого дома сказал, что Вашингтон выразил правительству Зеленского свою обеспокоенность по поводу ударов по российским РЛС раннего предупреждения, нанесенных в последние недели.

Для осуществления этих ударов украинцы использовали беспилотники и ракеты местного производства. Но американские официальные лица заявили, что Москва может неверно истолковать намерения Запада, и сказали украинцам, что работу систем раннего предупреждения они считают важнейшим элементом ядерной стабильности.

Свой материал для статьи предоставил Эрик Шмитт (Eric Schmitt)