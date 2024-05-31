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ТАСС

Глава МИД КНР назвал политическое решение кризиса на Украине единственным путем к миру

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Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Ван И обратил внимание на рост факторов нестабильности и непредсказуемости в области международной безопасности

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Урегулирование конфликта вокруг Украины политическими средствами является безальтернативным способом восстановления мира и стабильности на европейском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в видеообращении к участникам девятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

"Мы выступаем за политическое урегулирование украинского кризиса как безальтернативный путь к скорейшему восстановлению мира и стабильности на европейском континенте", - сказал министр, отметив, что Китай занимает независимую позицию в международных отношениях, в том числе и по этому вопросу.

Глава МИД КНР обратил внимание на рост факторов нестабильности и непредсказуемости в области международной безопасности. В этом контексте он подчеркнул, что Москве и Пекину предстоит совместно "способствовать консолидации усилий глобального юга и отстаивать справедливость в международных делах". "Китай и Россия будут друг друга поддерживать во время председательства в БРИКС и ШОС", - добавил Ван И.

О конференции

Девятая международная конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" проходит в Москве 30-31 мая. Ее организаторами выступают Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). Конференция организуется ежегодно попеременно в Москве и Пекине в рамках Меморандума о сотрудничестве между РСМД и КАОН, подписанного 25 июня 2016 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Пекин.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.  

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