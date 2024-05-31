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ТАСС

FT: Украина может не получить 50% снарядов из Чехии в срок из-за проблем с качеством

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным газеты, у некоторых боеприпасов отсутствуют необходимые комплектующие, в результате чего компания вынуждена проводить их ремонт с помощью деталей собственного производства

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что не сможет поставить на Украину около половины снарядов в запланированные сроки из-за проблем с качеством продукции. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу CSG Михала Стрнада.

По его словам, приблизительно 50% снарядов, которые компания приобретает в странах Азии и Африки по поручению чешского правительства, не могут быть отправлены на Украину без соответствующей доработки. В частности, у некоторых боеприпасов отсутствуют необходимые комплектующие, в результате чего компания вынуждена проводить их ремонт с помощью деталей собственного производства. На сроки поставок также повлиял рост цен на оружейном рынке, вызванный резким повышением спроса на артиллерийские снаряды из-за конфликта на Украине, добавил Стрнад.

Глава CSG также сообщил, что компания ведет переговоры с руководством Украины о строительстве в этой стране предприятия по производству боеприпасов и сервисного центра для обслуживания военной техники западного производства. По словам Стрнада, он рассчитывает получить согласие киевских властей на реализацию проекта до конца 2024 года.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Чехия нашла возможность приобрести для Вооруженных сил Украины сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, Киев в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы. 

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Страны
Украина
Чехия
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