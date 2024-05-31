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Военное обозрение

Пентагон строит завод по производству 155-миллиметровых снарядов для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

На территории США появится завод по производству 155-мм снарядов для снабжения ВСУ, о чем пишет New York Times.

В материале говорится, что предприятие будет построено на территории Техаса. При этом авторы статьи подчеркивают, что данный завод станет первым, возведенным Пентагоном с нуля с начала конфликта на Украине.

По данным американских журналистов, производственная мощность предприятия составит 30 тыс. боеприпасов в месяц. Как выразились эксперты, это вдвое больше того объема, который производится в США на данный момент, но украинской армии при более-менее интенсивной работе такого количества снарядов едва ли хватит на неделю.

В подтверждение своих слов авторы статьи приводят статистику, озвученную генсеком НАТО в комментарии прошлогоднего контрнаступления войск киевского режима, где говорится, что войска киевского режима тратили по 4-6 тыс. снарядов в день.

В то же время здесь стоит понимать, что недельную потребность ВСУ будет обеспечивать лишь один завод в Техасе. Но Киеву передают вооружение не только американские партнеры.

Кроме того, едва ли американская администрация решила строить завод с нуля только для того, чтобы удовлетворить нужды ВСУ. Ведь президент Джо Байден ранее заявлял, что все выделенные Украине деньги остаются на территории США и работают внутри американской экономики.

Другими словами, строя заводы для выпуска вооружения якобы для поддержки Киева, Вашингтон «разгоняет» свою промышленность, создает дополнительные рабочие места для своих граждан и обеспечивает прирост своего ВВП. При этом простые украинцы будут продолжать расплачиваться своими жизнями за экономическое благополучие заокеанских хозяев.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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