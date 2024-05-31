Экс-специалист Пентагона по радиоэлектронной борьбе рассказал, чем чревато преимущество России в РЭБ (Military Watch Magazine, США)

Экс-служащий Минобороны США Пайн: у России самые эффективные системы РЭБ в мире

У Москвы самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы в мире, пишет MWM со ссылкой на мнение бывшего офицера Минобороны США Пайна. Российские войска смогли отразить подавляющее большинство западных управляемых ракет и беспилотных систем, поставленных ВСУ.

После ряда публикаций в западных СМИ о решающем влиянии передовых российских возможностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ход украинского конфликта ученый оперативной группы электромагнитной защиты и бывший офицер Министерства обороны США Дэвид Пайн изложил свое видение проблематики. “У России самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы в мире — с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот среди всех стран”, — заявил он, добавив, что его впечатлила “скорость, с которой российские постановщики помех большой дальности адаптировались к новым системам вооружения США и НАТО, введенным в конфликт”.

Российские системы радиоэлектронной борьбы “доказали свою эффективность тем, что 90% управляемых ракет и беспилотных систем, поставленных на Украину из США, попросту не попали в цель, — причем особенно это касается HIMARS”, заявил он, добавив, что российские глушители GPS “по всей видимости, сохранят эффективность и против недавно поставленных американских ракет ATACMS увеличенной дальности”. Кроме того, Пайн предположил, что российские системы постановки помех, скорее всего, “сохранят эффективность и против поставленных ВСУ американских систем ПВО, включая ракеты "Пэтриот" (Patriot" и "Хок" (Hawk), что позволит России нарастить свое превосходство в воздухе над Украиной”, способствовавшее недавним крупным успехам русских на нескольких участках фронта.

В докладах Министерства обороны России после распада Советского Союза постоянно подчеркивалась важность средств электронной борьбы — это обеспечило бы асимметричные средства противодействия превосходящим обычным силам, чтобы компенсировать утрату паритета с НАТО в ряде областей. Однако на украинском театре превосходство в радиоэлектронной войне сочетается с огромным превосходством в обычных вооружениях над ВСУ. Это породило слухи о том, что Россия бережет ряд высококлассных средств РЭБ, чтобы не допустить их изучения западными сторонниками Украины.

Оценка Пайна последовала за публикацией газеты "Вашингтон пост", где со ссылкой на украинских чиновников подчеркивалось, что США полностью прекратили поставки управляемых артиллерийских снарядов "Экскалибур" (Excalibur) полгода назад после того, как российские системы радиоэлектронной борьбы сделали их неэффективными. В статье звучит вывод, что против российских средств РЭБ “технология "Экскалибур" в существующих вариантах утратила свой потенциал”. Что касается системы "Хаймарс" (HIMARS), то один высокопоставленный украинский военный чиновник посетовал на падающую отдачу, заметив, что в 2023 году “все кончилось”: “русские развернули средства радиоэлектронной борьбы, отключили спутниковые сигналы, и "Хаймарс" стали полностью неэффективными”. За три недели до репортажа "Вашингтон пост" американские, британские и украинские источники сообщили, о том, что польза от "Хаймарс" снижается из-за российских возможностей радиоэлектронной борьбы.

Российские системы радиоэлектронной борьбы также серьезно подорвали координацию и сбор разведданных ВСУ, а также способность совершать атаки с помощью беспилотников — в первую очередь из-за нарушения предоставленных Пентагоном интернет-возможностей "Старлинк" (Starlink). В беседе с газетой "Нью-Йорк таймс" украинские чиновники, солдаты и специалисты по радиоэлектронной борьбе сообщили, что это стало основным фактором успеха недавних наступлений России, а заместитель командира батальона беспилотников 92-й штурмовой бригады ВСУ заметил: “Мы проигрываем в радиоэлектронной войне. За день до атак он ["Старлинк"] просто отключился. Все стало сверх-, сверхмедленным”. “Нам же нужно оперативно общаться”, — сказал другой оператор беспилотников, посетовав, что потеря связи "Старлинк" “все усложнила” и “отняла массу времени”. Газета "Нью-Йорк таймс" пришла к выводу, что этот сбой может означать “тактический сдвиг в конфликте” из-за “уязвимости Украины и зависимости от этой услуги”. Наконец, это подняло “вопросы о надежности связи "Старлинк" как таковой против технически продвинутого противника”.