ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) объявили о проведении, пожалуй, самых масштабных не только за последнее время учений, которые продлятся месяц и пройдут, как сказано в заявлении, во всех морях, граничащих с КНР. Кроме того, ранее было объявлено об учениях в Желтом море с запуском ракет, эти маневры продлятся до 31 мая включительно.

Накануне НОАК провела еще одни масштабные учения «Объединенный меч-2024А» в период с 23 по 24 мая в которых были задействованы более ста самолетов и десятки военных кораблей. Они пролетели через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин. В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова, а также по его портам и аэропортам. Фактически, была проведена полная блокада мятежного острова, который большинство стран мира, включая США, официально признают частью КНР. Кроме того, ракетные войска НОАК отработали имитацию нанесения ударов по восточной и центральной части острова.

Источник изображения: topwar.ru

В Пекине не скрывают, что поводом для очередной демонстрации мощи и возможностей вооруженных сил Китая стало недавнее избрание главой администрации Тайваня, а некоторые страны называют его «президентом независимого государства», что абсолютно неприемлемо для КНР, председателя местной Демократической прогрессивной партии и бывшего премьер-министра Лай Циндэ. В ходе инаугурации политик, поддерживаемый Вашингтоном, сделал ряд громких заявлений по поводу борьбы за полный суверенитет Тайваня.

Учение НОАК вокруг Тайваня наносит удар по голове новому президенту Лаю Циндэ, чтобы вызвать шок и трепет, в том числе у сил независимости на острове. Это также, безусловно, удар по США

— прокомментировал минувшие двухдневные учения китайских военных директор Центра американских исследований университета Фудань в Шанхае У Синбо.

В свою очередь, в Минобороны Китайской Республики (Тайвань) заявили, что готовы «защищать свою страну». При этом большинство военных экспертов довольно скептически оценивают военные возможности Тайбэя в противостоянии с НОАК, хотя по оценкам рейтингового агентства Global Firepower, тайваньские ВС занимают 21-ю строчку, что весьма неплохо, ведь ниже находятся Канада, КНДР, Мексика и другие страны.

Соединенные Штаты, которые заявляют одновременно о том, что считают Тайвань частью КНР, обещают вмешаться в случае нападения китайских войск на остров. Вот только корабли ВМС США могут не успеть прийти на помощь в силу того, что все крупные военные базы Соединенных Штатов расположены в тысячах километров от острова.

Кроме того, в последние годы НОАК активно наращивает вооружения, способные противостоять ВМС и ВВС США. Не стоит забывать и о том, что Китай — это ядерная держава, обладающая, по разным оценкам, порядка пятьюстами боеголовками с ЯО и их количество постоянно растет. Китайский флот уже значительно превосходит американский по количеству кораблей, причем большинство из них построены не так давно, в отличие от довольно старых американских, которые нуждаются в постоянном техническом ремонте и обслуживании.

Кроме того, защищаться с материка против морских сил намного проще. ВС США делают упор в возможном военном конфликте с КНР на использование АУГ и морской авиации. Но большие и неповоротливые авианосцы могут стать хорошей мишенью для тысяч ударных дронов и противокорабельных ракет НОАК. Как показало многомесячное противостояние группировки ВМС Великобритании и США йеменским хуситам в Красном море, корабельные ПВО иногда сбивают довольно примитивные ракеты и беспилотники буквально на подлете, а защитить торговые суда вообще не могут.

Большинство сценариев гипотетического военного столкновения двух сверхдержав, смоделированных с помощью искусственного интеллекта, показывают, что американским военным как минимум не стоит ждать легкой победы, а в некоторых ситуациях урон для ВС США будет критическим, хотя и Китай пострадает неслабо. А вот Тайваню, который окажется в полной блокаде, в этих сценариях точно не выстоять.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru