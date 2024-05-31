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ТАСС

Генсек НАТО заявил, что Украина уже может бить по военным объектам в РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Некоторые страны никогда не запрещали Киеву делать это, отметил Йенс Столтенберг

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина уже имеет возможность наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России, поскольку некоторые страны никогда не запрещали Киеву делать это.

"Право на самооборону закреплено в Уставе ООН, - заявил он в интервью испанской газете La Vanguardia. - Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например, Великобритания с крылатыми ракетами, так что это то, что уже происходит".

"Киев имеет право защищаться, и мы имеем право помочь ему реализовать это право, в том числе посредством атак на законные военные объекты в России", - считает генсек НАТО.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров обороны сообщества сообщил, что пока лишь одна-две страны готовы снять ограничения на применение Украиной поставляемого ими оружия для ударов по российской территории. На том же заседании генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что государства альянса сами по отдельности решают, снимать ли ограничения на использование Украиной оружия для ударов по территории России. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москве придется вновь принимать решение о так называемой санитарной зоне, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь российской территории своим оружием. 

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