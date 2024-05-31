Эксперт: нужно подорвать потенциал ВСУ по всему фронту для создания санитарной зоны

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что с этой целью можно усилить воздействие по критическим объектам инфраструктуры Украины

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Создание санитарной зоны у границ РФ требует подрыва потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему фронту, в том числе за счет усиления ударов по критическим объектам противника. Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Для создания санитарной зоны необходимы наступательные действия и подрыв потенциала противника таким образом, что у него посыпался фронт. Опять же, можно для этого подрывать устойчивость тыла ВСУ, усилить воздействие по критическим объектам инфраструктуры, управления и логистики Украины, помимо чисто тактических наступательных действий", - сказал Коротченко. Он добавил, что санитарная зона нужна для того, чтобы обезопасить население приграничных территорий.

Как ранее сообщал ТАСС Коротченко, по его мнению, санитарная зона должна распространяться вглубь территории Украины на 300 км, что обусловлено дальностью имеющегося в ее распоряжении дальнобойного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве придется вновь принимать решение о так называемой санитарной зоне в случае разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.