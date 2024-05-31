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Военное обозрение

В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях

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Источник изображения: topwar.ru

Во время военных учений Golden Dragon 2024, начавшихся 16 мая совместно с Камбоджей, китайская армия показала последние достижения в области робототехники, в том числе «собак», оснащенных штурмовыми винтовками.

Источник изображения: topwar.ru

В маневрах в одном строю с бронемашинами приняли участие две «собаки», созданные компанией Unitree Robotics. Меньший робот Go2 весом около 15 кг оснащен 4D-широкоугольной сенсорной системой и может работать от 2 до 4 часов, передавая изображения в режиме реального времени на командные пункты, автономно планируя маршруты, обходя препятствия и приближаясь к целям. Аккумуляторы и система питания расположены в «брюшной полости», что позволяет ему двигаться вперед и назад, ложиться и прыгать.

Источник изображения: topwar.ru

Более крупная «собака» B1 массой 50 кг может применяться не только для разведки, но и выступать в качестве средства поражения, будучи вооруженной штурмовой винтовкой. Как видно из кадров CCTV, этот робот использовался в смоделированной городской среде в ходе атаки на здание, где скрывались условные террористы.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в западной прессе, роботов-«собак» также тестируют США (изделие Spot), Франция (Ghost Robotics, Vision 60), Россия (M-81):

Эти эксперименты указывают на глобальную тенденцию к внедрению передовых роботизированных технологий, направленных на повышение эффективности и безопасности военных операций.
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Страны
Камбоджа
Россия
США
Франция
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
31.05.2024 03:33
Нужно делать оружие встроенное в корпус робота, а не подвесное. Цепляться будет во всяких зарослях и помещениях. Робособак можно транспортировать на больших квадриках. Добавит оперативности и внезапности развёртывания.
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