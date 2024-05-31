Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием

Премьер-министр Соединенного Королевства отметил, что гордится тем, что Британия была первой страной, которая передала Украине вооружения повышенной дальности

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами решают, по каким целям наносить удары предоставленным Великобританией оружием.

"Я очень регулярно говорю с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Как действуют ВСУ - их дело. Но я горжусь, что мы были первой страной, которая передала Украине вооружения повышенной дальности", - сказал глава британского правительства в интервью газете The Times. Так премьер ответил на вопрос, согласится ли он на просьбу Зеленского, чтобы Украине позволили наносить удары по территории РФ британским оружием. Сунак также сказал, что не будет давать комментарии по "оперативным вопросам".

29 мая советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg сообщил, что Великобритания разрешила Украине использовать переданные ею ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории России и Киев уже применял это оружие.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно.