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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один

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Силы быстрого реагирования НАТО &#8211; готовность номер один
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один.
Источник изображения: belvpo.com

На фоне крупнейших военных учений НАТО Steadfast Defender 2024 и ряда других учений национальных ВС, без широкой огласки проходят штабные учения Steadfast Deterrence 2024. Заявлено, что учения направлены на укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО.

Отметим, что это первые совместные учения НАТО для многокомпонентных сил быстрого реагирования НАТО, готовящихся к выполнению одной из ключевых задач – поддержке предотвращения кризисов. Кроме того, в ходе Steadfast Deterrence 2024 будет проверена подготовка и проведена сертификация корпуса быстрого развертывания ОВС НАТО в Италии, штаб которого примет командование силами быстрого реагирования НАТО с июля т.г.

Напомним, что решение о создании сил быстрого реагирования НАТО было принято на Вильнюсском саммите 2023 года исходя из двух основных угроз – России и террористических групп. Новая модель вооруженных сил НАТО представляет собой объединение общей численностью около 300 тыс. военнослужащих, которые могут служить в качестве быстро развертываемого стратегического резерва, для сдерживания эскалации, а также с другими возникающими ситуациями на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве и космосе.

Таким образом, под прикрытием учений Steadfast Defender 2024 и Steadfast Deterrence 2024, ОВС НАТО проводит боевое слаживание штабов и наиболее боеспособых подразделений, которые скоро могут быть задействованы на Украине.

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Страны
Италия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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