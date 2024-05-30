Войти
Интерфакс-АВН

РФ закрыла публикацию данных о производстве бензина - Минэнерго

454
0
0
Бензин
Бензин.
Источник изображения: mediasalt.ru

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Росстат перестал публиковать статистические данные о производстве бензина.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минэнерго, решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

"Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников", - заявили в ведомстве.

Поэтому закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надёжности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом.

При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится, подчеркнули в Минэнерго.

Таким образом, последним месяцем раскрытия Росстатом данных о производстве бензина стал апрель. Согласно информации ведомства, за первые четыре месяца 2024 года в РФ было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом тенденция снижения выпуска бензина наблюдается от месяца к месяцу. В январе производство составило 3,8 млн т, в феврале - 3,7 млн т, в марте - 3,5 млн т, в апреле - 3,4 млн т.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
14.08.2006
Boeing закупит российский титан
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
11.08.2006
Як-130 имеет хорошие перспективы и высокий экспортный потенциал
11.08.2006
Замминистра МЧС РФ посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере