Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)

Президент Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии рабочей сессии по Украине во время саммита G7 в Хиросиме, Япония.

WP: Байден рассматривает отмену запрета на удары по России американским оружием

Байден хочет предпринять жесткие меры, чтобы "спасти" Украину, пишет WP. Он рассматривает два варианта: наказать Пекин за поставку важных технологий Москве или разрешить ВСУ бить по России американским оружием. Последствия будут непредсказуемыми.

Дэвид Игнатиус

Чтобы остановить наступление России на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование ВСУ американского оружия малой дальности для ударов по территории России.

Эти шаги представляют собой значительную эскалацию политики Байдена по поддержке Киева, тщательно откалиброванной так, чтобы избежать прямой конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и его ключевым союзником Си Цзиньпином. Одно то, что такие шаги в принципе рассматриваются, показывает тревогу администрации из-за уязвимости Украины на поле боя.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о более жесткой позиции после недавних визитов в Пекин и Киев. В ходе своего визита в Пекин в конце апреля он сообщил Би-би-си, что Китай “способствует усилению главной угрозу в Европе со времен распада Советского Союза”, и заметил, что США обдумывают новые санкции против китайских компаний и финансовых учреждений.

Затем Блинкен посетил Киев и из первых рук услышал рассказы о недавних успехах России под Харьковом и в других местах на востоке страны. Услышанное встревожило его настолько, что он призвал коллег по администрации пересмотреть запрет на украинские удары американской артиллерией и ракетами малой дальности по России, сообщили мне чиновники США.

Угроза новых санкций против Китая особенно щекотлива, поскольку обе страны на данном этапе пытаются стабилизировать отношения. Однако чиновники США обеспокоены тем, что Пекин, хотя формально и соблюдает обещание не поставлять Москве оружие, стал главным помощником российского оборонного сектора в масштабной спецоперации на Украине.

О ширящейся помощи Китая говорится в докладе Натаниэля Шера для Фонда Карнеги за международный мир*. Анализируя международные таможенные данные, Шер обнаружил, что Китай стал крупнейшим поставщиком в Россию 50 “высокоприоритетных” товаров двойного назначения. Из таможенных данных также явствует, что доля Китая в российском импорте этих товаров выросла с 32% в 2021 году до 89% в прошлом.

Блинкен сообщил Би-би-си, что эти изделия двойного назначения “помогают России в чрезвычайных усилиях по ускоренному производству боеприпасов, танков, бронетехники и ракет” — даже несмотря на то, что Китай формально воздерживается от прямых поставок вооружений. Госсекретарь также заявил, что Китай поставляет около 70% российского импорта станков и 90% микроэлектроники.

По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований, Китай также предоставляет России спутниковые технологии, которые могут иметь решающее значение для связи и целеуказания на украинском пространстве.

Си занимается дипломатической эквилибристикой с тех пор, как Россия ввела на Украину войска в феврале 2022 года. Менее чем через три недели до этого они с Путиным объявили о партнерстве “без границ”. Китай публично призывал к прекращению огня, однако Путин запросил оружия. Оно было готово к доставке, когда Байден позвонил Си и предупредил, что США непременно отреагируют. Это вызвало гневную отповедь Си, который спросил, уж не угрожает ли ему Байден, сообщили мне официальные лица

После этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия. Но чиновники США заявили, что китайский лидер поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьеру и одному из своих ближайших доверенных лиц на переговорах с Западом, курировать “тихую” помощь военным усилиям России. Параллельно Китай направил Украине и ее европейским сторонникам предложения возможного урегулирования.

Уязвимость Украины возросла отчасти из-за длительной задержки военных поставок из США. Поскольку республиканцы в Палате представителей колебались, Украине даже пришлось задуматься об отступлении. Кроме того, многие виды оружия, на которые рассчитывали США, — в частности танки M1 “Абрамс”, ракетные системы HIMARS и истребители F-16 — оказались уязвимыми для российских беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и средств противовоздушной обороны соответственно.

Чиновники США обеспокоены тем, что Россия сосредотачивает войска и технику для ударов по Харькову и другим городам востока Украины непосредственно у границ. Американская артиллерия и ракеты малой дальности могли бы поразить эти цели, избегая глубоких ударов по территории России. Но на данный момент США ограничивают их применение территорией Украины, поэтому ВСУ не могут бить по крупным российским центрам материально-технического снабжения и сбора войск непосредственно за границей. Но ситуация может измениться, поскольку другие члены НАТО давят на Байдена, чтобы тот “отпустил поводок”.

Пожалуй, самый громкий призыв к ударам внутри России прозвучал на этой неделе от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. “Линия фронта более или менее совпадает с границей, и если вы не можете атаковать российские войска по другую сторону линии фронта, потому что они располагаются по другую сторону границы, то, очевидно, что вы снижаете возможности украинских сил по самозащите”, — заявил Столтенберг на парламентском заседании НАТО в понедельник в болгарской Софии.

“Право на самооборону подразумевает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины”, — добавил Столтенберг. Заседание парламентской группы НАТО в Софии поддержало его и одобрило “снятие некоторых ограничений на применение оружия”.

Возможно, мы приближаемся к еще одному переломному моменту на Украине. Если Китай все больше склоняется к партнерству с новой решительно настроенной Россией, то Байден раздумывает, стоит ли углублять союз с Киевом. Это, безусловно, повлечет за собой новые риски, но по-своему будет оправдано, если поддержит Украину, чье положение шатко, и восстановит равновесие за столом переговоров, где в итоге и будет урегулирован этот конфликт.

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* Организация, выполняющая функции иностранного агента