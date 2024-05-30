Начальник РХБЗ ВС РФ: при ЧС на ЗАЭС через три дня будет ситуация, похожая на Чернобыль

Игорь Кириллов отметил, что Вашингтон дал команду не обстреливать ЗАЭС после расчетов России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС через три дня будут сопоставимы с катастрофой, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Первое заявление, которое было Вашингтоном опубликовано: при аварии на Запорожской АЭС никакого вреда для Европы не будет. У нас 27-й Центр (НИИ МО РФ по обеспечению РХБ безопасности государства - прим. ТАСС) рассчитал, [что] через три дня будет ситуация, похожая на Чернобыльскую, как и в Белоруссии. Будет такая [же ситуация] во Франции и в Германии, а через 21 день вы почувствуете [ее] на территории США. <…> После этого руководство Соединенных Штатов дало команду, что больше Запорожскую АЭС не обстреливать", - сказал он в рамках салона в сфере безопасности и средств спасения "Комплексная безопасность - 2024".