Войти
ТАСС

Начальник РХБЗ ВС РФ: при ЧС на ЗАЭС через три дня будет ситуация, похожая на Чернобыль

448
0
0
Поврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Игорь Кириллов отметил, что Вашингтон дал команду не обстреливать ЗАЭС после расчетов России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС через три дня будут сопоставимы с катастрофой, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Первое заявление, которое было Вашингтоном опубликовано: при аварии на Запорожской АЭС никакого вреда для Европы не будет. У нас 27-й Центр (НИИ МО РФ по обеспечению РХБ безопасности государства - прим. ТАСС) рассчитал, [что] через три дня будет ситуация, похожая на Чернобыльскую, как и в Белоруссии. Будет такая [же ситуация] во Франции и в Германии, а через 21 день вы почувствуете [ее] на территории США. <…> После этого руководство Соединенных Штатов дало команду, что больше Запорожскую АЭС не обстреливать", - сказал он в рамках салона в сфере безопасности и средств спасения "Комплексная безопасность - 2024". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Выставки
Комплексная безопасность
Похожие новости
21.11.2011
Кому вершки, а кому корешки на ядерном поле
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
28.07.2010
«Пионер» например
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
19.05.2009
"Комплексная безопасность-2009" – безопасность в интересах государства и личности
14.05.2009
В выставке "Комплексная безопасность - 2009" примут участие 352 российские и зарубежные организации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере