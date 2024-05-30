"Другие уйдут, поляки – никогда". В Варшаве услышали слова Путина (Onet.pl, Польша)

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отрицает планы вводить войска на Украину

"Если на Украину зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, а вот поляки – никогда", — заявил Путин во время визита в Узбекистан. Собирается ли Варшава отправить своих военных в зону конфликта? Портал Onet пишет, что польские политики думают по этому поводу.

"Мы слышим польскую речь, там много наемников оттуда. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, а вот поляки – никогда", — заявил Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам своего визита в Узбекистан. Так российский лидер ответил на вопрос журналистов насчет возможности отправки западного контингента для помощи Украине. Его слова цитируют российские СМИ.

Кроме того, российский президент заявил, что Москва внимательно наблюдает за заявлениями западных политиков о "возможности нанесения Украиной ударов по территории России". Путин призвал страны НАТО отдавать себе отчет в том, "с чем они играют".

"Пусть Путин гадает, что мы предпримем"

Дискуссию об отправке вооруженного контингента НАТО на Украину начал Эмануэль Макрон. Французский президент еще в феврале заявил, что в будущем не следует "исключать" отправку западных сухопутных войск на Украину.

На эту тему в интервью СМИ высказался глава польского дипломатического ведомства Радослав Сикорский. Журналисты спросили министра, отправит ли Польша свои войска в Украину.

"Мы не должны исключать ни одного варианта. Пусть Путин гадает, что мы предпримем", — загадочно ответил министр.

О возможности отправки войск из Польши и стран Балтии на помощь воюющей Украине писал в минувшие выходные немецкий Spiegiel. Как сообщало издание, Польша и страны Балтии готовы отправить свои войска на Украину, если российская армия добьется значительных успехов на поле боя.

"Польша не отправит свои войска на Украину"

Однако откровения немецкого журнала опроверг глава Министерства национальной обороны Польши. "Польша не отправит свои войска на Украину, таких планов нет. Мы очень четко об этом говорили: как господин президент, так и господин премьер-министр. И я это подтверждаю", — заверил министр обороны РП Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского Радио