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Известия.ru

Шойгу посетил международный салон «Комплексная безопасность - 2024»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил международный салон «Комплексная безопасность – 2024», организованный МЧС РФ, который открылся в подмосковном КВЦ «Патриот». Мероприятие проводится уже в 15-й раз и будет проходить с 29 мая по 1 июня.


Ключевая профессиональная выставка в области средств и технологий безопасности широкого гражданского спектра применения направлена на повышение интереса к самым последним разработкам в данной отрасли. Тема мероприятия в 2024 году — «Обеспечение безопасности объектов инфраструктуры». Посетители смогут увидеть новейшие образцы военной формы из инновационных материалов, представленные на стендах, пожарно-спасательное оборудование и многое другое.

«Не менее насыщенными ожидаются в рамках салона экспозиции и по другим важным тематикам, среди которых — «Ядерная и радиационная безопасность», «Промышленная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Охрана периметра», «Безопасность топливно-энергетического комплекса», «Строительная безопасность», «Транспортная безопасность», «Безопасность личности и бизнеса» и другие», — указано на сайте организаторов.

В прошлом году в салоне приняли участие 220 предприятий и организаций, было продемонстрировано более 180 единиц пожарной, спасательной, аварийно-восстановительной и вспомогательной техники. Мероприятие посетили 17 тыс. человек и более 100 иностранных представителей. В 2024 году «конструктивные наработки и позитивные тенденции данного проекта получат дополнительные импульсы к развитию», добавили организаторы выставки.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу освобожден от должности министра обороны и назначен на пост секретаря Совета безопасности. Тогда же Николай Патрушев был смещен с должности секретаря СБ из-за перехода на другую работу. Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, до 7 мая 2024 года занимавшего должность первого вице-премьера, министром обороны РФ.

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