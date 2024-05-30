Агрессивные проявления со стороны НАТО могут "сдвинуть влево" график создания и развертывания Москвой РСМД - Рябков

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Все более агрессивные проявления НАТО в адрес Москвы могут "уплотнить график" производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Объявление о том, что соответствующие исследовательские работы и в принципе комплекс мероприятий по подготовке к созданию таких систем было сделано несколько лет назад. Мы не теряли время, и я думаю, что все более агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определение воздействие с точки зрения уплотнения графиков, сдвижки графиков влево, а не вправо", - сказал он журналистам в Москве.