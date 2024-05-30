Индия и Франция приступают к переговорам по согласованию стоимости закупки 26 палубных истребителей "Рафаль-M"

ЦАМТО, 29 мая. ВМС Индии 30 мая начнут официальные переговоры об окончательной стоимости приобретения 26 палубных истребителей "Рафаль-M" для двух авианосцев новой постройки.

В Индию прибудет высокопоставленная французская делегация, в состав которой войдут представители промышленности и Минобороны Франции.

Как сообщает Financial Express, подписать соглашение планируется до конца года. На данный момент стоимость потенциального контракта оценивается в 4 млрд. евро (около 400 млрд. рупий), исключая вооружение и контракты на техническое обслуживание.

Первый раунд обсуждений состоится в Нью-Дели 30 мая 2024 года. В состав французской делегации войдут высокопоставленные представители Минобороны, промышленности, а также производителя оригинального оборудования (OEM) Dassault Aviation и компании Thales.

Хотя фактический контракт будет подписан после формирования нового правительства, французская сторона уже подала подробную заявку на "Рафаль-M" в декабре прошлого года. Издание считает, что цель Франции состоит в финализации контракта в этом финансовом году, а поставки, как ожидается, начнутся через три года. Контракт будет основан на межправительственных соглашениях (IGA).

Окончательная стоимость истребителей будет зависеть от требований ВМС Индии. По словам источников в оборонном ведомстве, стоимость можно снизить, если следовать французской "оперативной концепции". Во Франции и ВКС и ВМС эксплуатируют истребители "Рафаль" с общим регламентом материально-технического обслуживания. Индия, уже имеющая в наличии 36 самолетов "Рафаль", также по аналогии может получить выгоду от совместного обслуживания истребителей на флоте и в ВВС, что снизит общие затраты по контракту.

Кроме того, в случае совместного с Францией приобретения стоимость истребителей снизилась бы и, возможно, такая закупка привела бы к созданию новой производственной линии в Индии. "Однако создавать новую линию по производству небольшого количества истребителей финансово нецелесообразно", – пояснил источник Financial Express.

Одним из ключевых преимуществ "Рафаль-M" при его выборе после проведенного тендера являлась совместимость с существующим парком самолетов "Рафаль" ВВС Индии. Ожидается, что эта общность позволит снизить затраты, связанные с запчастями и техническим обслуживанием, поскольку оба самолета используют около 80% общих компонентов.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) во Франции 26 палубных истребителей "Рафаль" для ВМС Индии, а также сопутствующего вспомогательного оборудования, вооружений, тренажеров, запасных частей, документации, услуг обучения экипажей и логистической поддержки. Закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения.

Кроме того, в контракт после надлежащих переговоров предполагается внести возможность интеграции разработанного в Индии оборудования и создание Центра технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) различных систем.

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

В финальной стадии конкурса французская компания Dassault Aviation, предложившая самолет "Рафаль-M", опередила американскую Boeing с F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет".

Власти Индии 28 октября 2023 года официально сообщили Франции о своем решении закупить для ВМС страны в рамках межправительственного соглашения 26 истребителей "Рафаль" в палубной версии. Индия направила французскому правительству письмо с запросом, официально уведомив о своих намерениях. Как ожидалось, переговоры о стоимости и других деталях покупки начнутся после того, как Министерство обороны получит ответ от французской стороны.

Ранее, в июле 2023 года, Министерство обороны Индии заявило, что закупка самолетов, сопутствующего оборудования, систем вооружения и запасных частей, будет реализована в рамках межправительственного соглашения, а стоимость и другие условия поставки будут согласованы с правительством Франции.