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Интерфакс-АВН

В Баку следят за последними событиями в Армении, видят попытки вновь выдвинуть территориальные претензии к Азербайджану - Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку следят за последними событиями в Армении, видят попытки вновь выдвинуть территориальные претензии к Азербайджану.

"(...). Я уверен, Армения никогда больше не попытается совершить против Азербайджана какую-либо военную провокацию. Хотя реваншистов в Армении достаточно много. Мы следим и за последними событиями (в Армении - ИФ), видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы", - сказал Алиев на встрече с первыми жителями, переселившимися в город Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана).

По его словам, "конечно, в первую очередь нам необходимо еще больше усилить нашу армию, и мы это делаем".

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Страны
Азербайджан
Армения
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