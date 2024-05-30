В Баку следят за последними событиями в Армении, видят попытки вновь выдвинуть территориальные претензии к Азербайджану - Алиев

Баку. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку следят за последними событиями в Армении, видят попытки вновь выдвинуть территориальные претензии к Азербайджану.

"(...). Я уверен, Армения никогда больше не попытается совершить против Азербайджана какую-либо военную провокацию. Хотя реваншистов в Армении достаточно много. Мы следим и за последними событиями (в Армении - ИФ), видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы", - сказал Алиев на встрече с первыми жителями, переселившимися в город Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана).

По его словам, "конечно, в первую очередь нам необходимо еще больше усилить нашу армию, и мы это делаем".