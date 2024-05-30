Анализ судьбоносного решения. Остались только два варианта, как быть с Украиной. Один — страшный, а второй — нереальный (Advance, Хорватия)

Advance: события на фронте вынуждают Запад дать ясный ответ о судьбе Украины

Ситуация на поле боя заставляет Запад поскорее определиться, что именно ему нужно от Украины, пишет Advance. До сих пор он просто наблюдал за происходящим. Но теперь ждать нечего: и так понятно, к чему все идет. У США и Европы остались два варианта — оба плохие. Похоже, они угодили в ловушку.

Д. Марьянович

Российские силы продвигаются в украинской северо-восточной Харьковской области, правда, не так "молниеносно", как пугали некоторые украинские союзники, когда Россия внезапно открыла второй фронт. Тем не менее русские продвигаются уверенно, и все более очевидно, что вскоре придется принимать ключевое решение по Украине. Решение окончательное. Придется определиться, что именно нужно от Украины Западу, чего он хочет добиться этим конфликтом.

Окончательный вопрос очень прост: стоит ли поддерживать Украину так, чтобы у нее были шансы на победу в бою, или нужно склонять ее к переговорам, на которых вооруженный конфликт завершится или заморозится?

Еще недавно этот вопрос был чисто гипотетическим, но ситуация изменилась. Вооруженный конфликт уже подошел к тому этапу, когда тянуть с четким и ясным ответом дальше некуда, да и мало кто хочет ждать еще. Украинцы — первые, кто хочет знать, "к чему все идет". Они, разумеется, после всего, через что прошли, хотят бороться и дальше. В конце прошлого года киевский международный институт социологии провел опрос, предоставив респондентам два варианта на выбор в случае, если Запад "резко сокращает помощь": либо продолжать бороться, рискуя при этом потерять еще больше территорий, либо "остановить конфликт под весомые гарантии Запада, отложив при этом освобождение оккупированных территорий на неопределенный срок"? Большинство опрошенных (58%) выбрали вариант номер один, а 32% предпочли второй вариант. Оставшиеся десять процентов затруднились ответить.

Разумеется, вопрос, который задавался респондентам, был сформулирован весьма неудачно. Кто говорит, что Запад вообще предоставит Украине "весомые гарантии безопасности"? И что если Россия будет настаивать на том, чтобы Украина обязалась навсегда согласиться с потерей своих территорий?

Что примечательно, результаты этого опроса сильно разнятся в зависимости от того, в какой части Украины проживают респонденты, отвечающие на вопрос. Так, например, 64% в Западной и 65% в Центральной Украине в случае, если Запад сократит помощь, хотят "продолжать борьбу", но процент таких ответов резко сокращается в Южной (46%) и Восточной Украине (47%).

Я напомню, что этот опрос проводился в конце прошлого года, то есть до падения Авдеевки, до российского прорыва в Харьковскую область и до взятия русскими ряда населенных пунктов на востоке страны. Можно предположить, что сегодня воли продолжать борьбу еще меньше, особенно после того как США наконец одобрили помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов, которую несколько месяцев блокировал конгресс. Но, судя по всему, это оружие поступает или недостаточно быстро, или просто не оказывает особого влияния на ситуацию на фронте. На самом деле, возможно, оно и влияет, и, быть может, поэтому российское наступление началось так скоро. Однако главное, что это наступление украинцы не остановили, а значит, ситуация для Украины сейчас выглядит еще более пессимистичной, чем раньше.

Так же, как слабеет воля к победе, снижается и популярность Владимира Зеленского. После начала российской спецоперации его рейтинг достигал 90%, а сегодня, как передает ВВС, он упал до 65%. Это все еще много, но тем не менее тенденция очевидна, что опять-таки подтверждает: время работает на Россию.

Однако давайте вернемся к важнейшему вопросу — вопросу об украинской судьбе, на который очень скоро Западу придется дать ясный и недвусмысленный ответ. Что уготовано Украине? Можно сказать, что до сих пор все ожидали, чтобы посмотреть, "как пойдет". Теперь же ждать уже нечего, и как все идет, хорошо видно. Видно, что украинские войска не могут провести большое и успешное контрнаступление. Видно, что они могут, если очень захотят, месяцами удерживать атакуемые города, но в итоге все равно их теряют. Видно, что Россия не слишком страдает от западных санкций и что ее экономику перевели в военный режим, что обеспечивает России преимущество в количестве оружия на фронте, да и людей у нее намного больше, чем у Украины. Видно, что если в России не случится какого-то внутреннего переворота, Владимира Путина никто не свергнет, хотя многие предрекали обратное.

Поскольку все эти факты ныне налицо, остается решить, к чему идет Украина: к победе или к переговорам?

Начнем с варианта победы. Может ли Украина, несмотря на истощение сил и потери, переломить ситуацию и победить в этом конфликте? Может, но не так, как украинский боксер Александр Усик победил в 12 раунде Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира. Нет, Украина больше не может победить сама, сколько оружия бы ей ни отправляли. Уже нет смысла ждать какого-то нового оружия, которое "переломит ход" конфликта. Ни американские танки, ни ракеты большой дальности не помогли. Они могут чуть больше навредить российским позициям, скажем в Крыму, но о переломе ситуации речи не идет.

Украине недостает солдат для победы — их мало, хотя они и вооружены самым лучшим и современным оружием. Россия просто сильнее по всем этим пунктам, и она наносит Украине поражение за поражением, несмотря на поставки западных вооружений.

Единственный вариант, при котором Украина может победить, — это сделать борьбу интернациональной. Иными словами, отправить иностранные войска на Украину, чтобы те сражались на ее стороне. Конечно, чтобы Украина "победила" в таком конфликте, нужно, чтобы Россия согласилась (а этого не будет) на ряд писаных и неписаных правил о том, как такая война будет вестись. Россия должна согласиться, чтобы вооруженный конфликт по-прежнему продолжался только на территории Украины. Россия не должна наносить удары по странам, чьи войска вступают на Украину, не должна прибегать к ядерному оружию и так далее.

Но зачем России соглашаться на свод таких условий? Причин не очевидны. Весьма вероятно, она их и не найдет. Есть мнение, что Россия может испугаться тотального (взаимного) уничтожения и поэтому не нападет на территорию НАТО, а вместо этого ее солдаты просто гибли бы на фронте, где с ними воевали бы украинские, польские, французские, британские, американские и кто знает еще какие солдаты.

Не стоит отдельно пояснять, насколько опасен этот сценарий. Это прямой путь к третьей мировой войне. Сторонники подобных теорий готовы идти на риск полномасштабной войны в Европе. И таких становится все больше. По последней информации, власти Польши и стран Прибалтики открыто обсуждают возможность отправить своих солдат на Украину. Французский президент Эммануэль Макрон первым открыл этот ящик Пандоры, когда заявил, что не стоит отбрасывать вариант с отправкой западных войск на Украину. Теперь его мечты сбываются, и некоторые страны уже не отказываются от такого варианта, а сам Киев вскоре ухватится за этот вариант, как за единственную соломинку.

В любом случае, этот вопрос уже не смогут обсуждать неделями и месяцами. Вооруженный конфликт на Украине не стагнирует, и решение нужно принимать сейчас, если настрой серьезный.

В противном случае, придется принять другое решение о том, что Украину не поведут к такой "победе", а навяжут ей переговоры с Россией, которые, кстати, та снова настоятельно предлагает. Кто-то может интерпретировать это как поражение.

Второй вариант, один из двух вообще возможных, более благоприятен тем, что не предполагает опасного ввода иностранных войск на Украину и эскалацию вооруженного конфликта. Но для реализации второго варианта есть большая загвоздка — мнение России. Бессмысленно ожидать, что Россия "добровольно" остановит бои в момент, когда продвигается вперед, чтобы остальная Украина по ускоренной процедуре вошла в НАТО. А ведь нынешнее руководство Североатлантического альянса говорит именно об этом. Украину жаждут видеть в рядах НАТО и готовы принять ее буквально сразу, как только завершится вооруженный конфликт. Русские на такой мир не согласятся, так как из-за вероятного членства Украины в НАТО, который возглавляют США, Россия в принципе и начала спецоперацию на Украине!

Итак, у нас есть два варианта, один из которых пугает, а второй нереален. Что делать? Решение будет принято под давлением военных действий и времени, но трудно себе представить, что оно будет способствовать миру и безопасности. В такой ситуации остается шанс, что кто-нибудь очень изобретательный придумает какой-нибудь хитрый "гибрид" из этих решений и тем самым спасет обеспокоенный континент. Но придется нелегко. Идея об иностранных войсках на Украине, которые "держатся вдали от фронта", усилит российские опасения, а идея "справедливых переговоров", которую Зеленский готовится представить чуть более чем через две недели в Швейцарии, настолько далека от того, с чем могла бы согласиться Россия на переговорах, что больше выглядит как политический трюк или попытка выиграть время.

Да, мы все время говорим только о двух возможных вариантах, но мы не учитываем, что ситуация может измениться у тех, кто должен сделать выбор. Что если "союз", поддерживающий Украину, затрещит по швам? Что если одни страны захотят одно, а другие другое? Что если кто-то начнет действовать самостоятельно, а другие будут ждать консенсуса? Тогда мы увидим хаос типичный для Европы, и объединяющие организации и даже сам НАТО могут развалиться под грузом внутренних противоречий, как это уже было с Лигой наций перед Второй мировой войной.

Комментарии читателей:

Spektator

Этот конфликт — следствие продолжительной антикоммунистической и антироссийской деятельности США как гегемона, поднявшегося на Второй мировой войне, и как победителя в холодной войне, который однажды чуть не сломал Россию и не добрался до ее ресурсов. Россию вообще не спрашивают, что доказывает "мирная" конференция, которую готовят без нее. Запад долго готовил войну, и для США выгоды ее значительны, поэтому в вопросе дальнейшей эскалации демократы, республиканцы и глубинное государство едины.

Пока "мировая война" не коснется территории США, ждать деэскалации и смены направления нам не приходится. Самый плохой вариант сейчас зависит только от терпеливости и готовности России сносить удары.

Kiborg

Так называемый коллективный Запад угодил в ловушку, которую расставлял веками. Как говорится, кто другому копает яму, сам же в нее и попадет.

opet Mujo

Вся прелесть либерального капитализма заключается в том, что ты зарабатываешь и никто тебя в этом не ограничивает. Опсс! Какая-то Россия. Ладно, мы продолжаем, а о последствиях пусть беспокоится остальной мир во главе с этим Путиным. Вот ответ на дилемму, выраженную в статье. Пока есть чем платить за оружие, останавливаться никто не будет. Этот как с наркоманом. Ясно, к чему все идет, но остановиться он не может.