Путин призвал говорящие об ударах по РФ страны помнить о своих размерах

Советский термоядерный взрыв был осуществлен 12 августа 1953 года. Это было первое в мире испытание транспортабельной бомбы. Ничего подобного в тот момент у США не было. Кадр из кинохроники 1953 года.

Это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением, заявил российский лидер

ТАШКЕНТ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание европейцев, говорящих о возможности ударов по территории РФ, на небольшие размеры их стран и высокую плотность населения. Глава российского государства посоветовал учитывать этот фактор, когда делаются подобные заявления.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах - они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - указал российский лидер.

Президент РФ заверил, что Москва внимательно следит, как Запад обсуждает разрешение для Украины применять дальнобойное оружие против РФ. "Это серьезная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим", - сказал он.