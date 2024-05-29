"Кусающая" тактика. Вот что Россия подготовила для ВСУ под Харьковом (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: под Харьковом Россия применила стратегию "укусов" и добилась успеха

Под Харьковом российская армия выбрала правильную стратегию, что признают даже солдаты ВСУ, сообщает Al Mayadeen. Русские навязывают украинцам бои то там, то здесь, вынуждая их постоянно перебрасывать истощенные резервы. При этом противнику отступать некуда: оборонительных сооружений, как оказалось, никто не построил.

Вскоре после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая на новый шестилетний срок, на Украине русские открыли новый фронт – в Харьковской области. Российская армия взяла под контроль ряд небольших населенных пунктов. Последним из них стал Волчанск (Волчанск еще не освобожден полностью. Как сообщил 24 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий, более 50% территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил. По сообщению Минобороны РФ от 27 мая, подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. – Прим. ИноСМИ), население которого до начала боевых действий составляло 17 тысяч человек. Город расположен примерно в 70 километрах к северу и востоку от Харькова. Украинские войска оказались не готовы к такому повороту событий. <…>

Киевский режим не может построить оборонительные сооружения

Новые российские атаки в очередной раз демонстрируют высокий уровень коррупции на Украине, особенно в том, что касается строительства оборонительных укреплений. Месяц назад Владимир Зеленский сообщил, что оборонительные рубежи в Харьковской области готовы, но на самом деле их там почти нет. Некоторые заграждения – так называемые "зубы дракона" – действительно были доставлены ещё в 2023 году, но были просто свалены в кучу.

"Где фортификации? Харьковская областная военная администрация платила миллионы фиктивным компаниям" – кричит заголовок "Украинской правды" от 13 мая. Согласно этой статье, "сотни миллионов гривен (сто миллионов гривен равно 2,5 миллиона долларов), вероятно, были украдены при строительстве фортификаций в Харьковской области, где сейчас активно наступают российские вооруженные силы". Автор материала поясняет, что руководители нескольких компаний, нанятых для строительства укреплений, имеют или имели судимость, а несколько "счастливчиков", которые "выиграли" госконтракты на эти работы, даже и не подозревали о своей удаче.

Украинские военные оставили множество позиций во время недавних ударов российской армии и в качестве объяснения ссылаются на коррупцию, свидетелями которой они стали. Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский сообщил на своей странице в Facebook*: "Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж!"

Российское информационное агентство Sputnik ещё в 2016 году сообщило о судьбе "европейской стены", которая должна будет отделить Украину от России и о которой говорили лидеры госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Оно писало: "Один из главных и дорогостоящих украинских проектов времен премьера Яценюка – гигантская стена на границе с Россией под высокопарным названием "Европейский вал" – оказалась не более чем фикцией". В статье поясняется, что тогда на этот проект были выделены миллиарды гривен, но почти ничего не было построено.

В 2023 и 2024 ВСУ столкнулись с той же проблемой слабых или отсутствующих оборонительных укреплений во время российских наступательных операций по взятию городов Артёмовск (украинское название – Бахмут) и Авдеевки, расположенных на территории Донецкой Народной Республики – субъекта Российской Федерации. Оборонительные рубежи, на которые украинским войскам было приказано отступить в обоих случаях, были "укреплены" только на бумаге. В действительности же они представляли собой просто хаотичные неглубокие ямы.

"Это вина всего мира", – заявилЗеленский репортеру ABC News 16 мая. По его словам, у российских войск появилась возможность взять Харьковскую область под контроль, но "теперь мир может помочь". В репортаже ABC News поясняется: "Ситуация на Украине настолько серьезна, что Владимиру Зеленскому пришлось отменить запланированную поездку в Испанию и приехать прямо в Харьков – второй по величине город страны, который снова находится в реальной опасности из-за российского наступления".

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Хроническая неспособность Украины строить укрепления отчасти объясняется ее неумением реализовать какой-либо крупный строительный или инфраструктурный проект с момента распада Советского Союза. Финансирование таких проектов было просто растрачено или разворовано.

Западные правительства и финансовые институты уже давно пытаются навязать Украине неолиберальную, капиталистическую модель взамен прежней плановой экономики. Западная модель предполагает, что строительством оборонных объектов будет заниматься частный бизнес. Объявляется тендер, и компания, предложившая лучшую цену и условия, его выигрывает. Однако на практике обычно побеждают фирмы, связанные с государственными чиновниками, а другим просто не дают принять участие. Часто у "победителя" нет ни оборудования, ни сотрудников, а есть фиктивная компания, зарегистрированная где-нибудь на Виргинских островах или Кипре. На счет фирмы переводятся средства, никакие работы не производятся, сама компания ликвидируется, а затем начинается "расследование", которое может затянуться на годы.

В России фортификационные сооружения строятся инженерными войсками, специально предназначенными для этих целей. В ВСУ таких аналогов нет. Все строительные материалы они получают бесплатно от заводов Министерства обороны. Эти заводы не закупают у частного бизнеса все необходимые для этого комплектующие; их поставляют государственные оборонные предприятия, вплоть до бесплатного питания для сотрудников, которое производится в крупных хозяйствах, находящихся в ведении Минобороны.

<…> В отличие от западной модели военно-промышленного комплекса, в России нет частных посредников, завышающих цены в несколько раз и заинтересованных лишь в том, чтобы быстро получить прибыль и отправить деньги на банковские счета за границу.

Тактика "множественных укусов"

Страна.ua сообщила17 мая: "Ситуация с наступлением РФ в Харьковской области, которое началось ровно неделю назад, развивается практически идентично недавним прорывам в Авдеевке, Очеретино и под Часовом Яром. Россияне нащупывают слабое место в обороне, наносят там удар, продвигаются (относительно быстро по меркам нынешних военных действий – на километры в день). После чего на места прорыва ВСУ бросают резервы, чтоб затормозить или остановить продвижение [противника]".

Но пока можно констатировать, что у российской армии хватает сил, чтоб прорывать украинскую оборону то тут, то там и не отдавать инициативу на поле боя. И даже без какого-либо "генерального наступления" эта тактика "тысячи мелких порезов" очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта. Если Киев не решит вопрос с резкой активизацией мобилизации.

Проще говоря, российские вооруженные силы играют с ВСУ, навязывая бой то в одном, то в другом месте, заставляя украинцев постоянно перебрасывать свои истощенные резервы. Российские войска уже входили в Харьковскую и Сумскую области в 2022 году. Они ушли без боя, посчитав потенциальные потери и физический ущерб слишком высокими. Теперь они снова приближаются к этим районам. <…>

Сравнение тактик глазами украинского военного

В середине мая в еженедельнике "Зеркало недели" появилось интервью с солдатом ВСУ с позывным Ронин, которое наделало много шума на Украине, поскольку резко отличалось от официальных заверений командования украинской армии о том, что общая военная ситуация "под контролем". Ронин утверждает, что фронт упадет, если новой живой силы не будет. "Нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому", – сказал он.

Правительство Украины заявляло, что у него нет денег на поддержание боевых действий, если только конгресс США не предоставит новое финансирование. Теперь выясняется, что солдат, способных держать оружие в руках, становится все меньше и меньше, несмотря на продолжающуюся принудительную мобилизацию (которую все большее число украинцев прямо называет похищениями).

В интервью Ронин также раскритиковал подготовку предыдущих призывников, заявив, что в основном старались грести наркоманов, алкоголиков и им подобных. Кого не очень жалко и кто не откупится. В связи с необходимостью быстрого пополнения подразделений базовую военную подготовку сократили с трех до одного месяца. Он называет это "конвейером без закрепления навыков". Ронин сравнивает подготовку украинских солдат с подготовкой российских военнослужащих: последние тренируются шесть месяцев и их подготовка включает даже практику штурма укрепленных районов.

Он также критикует стандарты НАТО, используемые для обучения, которые, по его словам, не соответствуют реалиям украинского конфликта. "Но что такое натовские стандарты? Это, например, когда ты приходишь к медику и спрашиваешь, что делать в той или иной ситуации. А он говорит: "Нужна аэроэвакуация – Нет аэроэвакуации. – Как нет?" Немая сцена", – говорит Ронин.

"Многие из тех, кто уже долго сражается и все-таки хочет выжить, на разного рода угрожающие приказы реагируют очень просто: соглашаются, а сами сидят в блиндажах, понимая, что на то, чтобы выполнить приказ и остаться в живых, шансы очень призрачные. И я могу их понять. Потому что многие приказы откровенно безумные. В погоне за крестиками и стрелочками на карте некоторые командиры не заботятся о своих людях в принципе. Не думают о том, что тем крестикам делать в чистом поле, как они там окопаются и что смогут сделать", – добавляет он.

Ронин говорит, что многие солдаты сбегают из своих частей, особенно если их переводят в штурмовые подразделения. Дезертиров, уходящих в самоволку, обычно не наказывают, потому что таких случаев очень много. Если бы их всех наказывали, воевать было бы некому. Он добавляет, что премии, выдаваемые солдатам за тот или иной поступок, больше не являются стимулом для украинских военнослужащих: деньги не помогут тому, кто погиб или остался калекой на всю жизнь.

Сравнивая положение ВСУ и российской армии, Ронин говорит, что русские развивают свою армию, работают над ошибками. Это идет вразрез с пропагандистскими заявлениями украинского правительства и военных. "Но с той стороны не идиоты, они учатся. Почему перестали нормально работать "Хаймарсы" и "Экскалибуры"? Потому что они научились сбивать геолокацию. Разработали свои "Ланцеты", которые стоят мизер, а убивают танки, те самые "Палладины", цена которых абсолютно несоизмерима", – отметил солдат.

Самое опасное для ВСУ, по мнению украинского военного, то, что россияне действуют системно. "Их десантура уже поняла, чего делать не нужно, они стараются беречь своих людей. Техника у них такая: пробуют бить по всему фронту, когда видят слабое место, начинают бить туда уже всеми силами. Копаться умеют прекрасно и очень быстро. Как только где-то зацепляются, сразу окапываются", – отметил он.

Правительство Украины и военное командование, говорит Ронин, до сих пор не понимают разницы между картиной в СМИ и реальной ситуацией на поле боя. "Медиапрезидент стал президентом страны, но он и дальше живет медиареальностью", – говорит украинский военный, имея в виду Зеленского, который был телезвездой до того, как пришел в политику на президентских выборах 2019 года.

Похищения по приказу Блинкена

На фоне неудач под Харьковом 14 мая в Киев срочно прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который призвалзабирать в армию еще больше украинцев. Насильственная мобилизация приобрела характер ежедневных похищений людей из домов, улиц и рабочих мест, сопровождающихся избиениями тех, кто сопротивляется. Вдоль границы с Украиной полиция и пограничники начали расстреливать бегущих от мобилизации украинцев. Так, 15 мая мужчина, который направлялся в сторону госграницы с Румынией, проигнорировал "предупредительные выстрелы"; позже правоохранители обнаружили тело предполагаемого нарушителя с пулевым ранением головы.

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Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив называет уклонистов "цыганами", используя старый нацистский термин и традицию розжига межнациональной розни. "Если ты уклонист, сознательно убежал, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь. Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, которые сбежали за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там? Будут работать всю жизнь только на "чёрных" работах, потому что языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", – заявил он.

Оказать давление на Глобальный Юг не удалось

Неожиданный визит Блинкена на Украину 14 мая был связан с подготовкой к так называемому "саммиту мира", который пройдет в Швейцарии в июне. Зеленский пытается привлечь к участию как можно больше стран Глобального Юга. В день визита Блинкена он заявил журналистам: "Сегодня мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили подготовку к глобальному "саммиту мира". Для нас важно, чтобы приняли участие США, и сам президент Байден, и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала".

К несчастью для Зеленского, его правительства и западных сторонников, от участия отказываютсятакие страны, как Китай, Бразилия и ЮАР. Они с самого начала говорили, что Украина должна вести переговоры с Россией, если хочет мирного соглашения. По их мнению, нет смысла проводить международную конференцию, на которую даже не приглашена Российская Федерация. Украинские СМИ сообщают, что из 160 стран, приглашенных в Швейцарию, только 50 пока согласились прислать представителей, и почти все они – богатые западные государства. Россия заявляет, что даже место проведения конференции не имеет смысла, поскольку она больше не считает Швейцарию нейтральной стороной.

"Саммит мира" имеет особое значение для Зеленского, поскольку срок его президентских полномочий истек 20 мая. Такой мероприятие с его присутствием как бы узаконит его продолжающееся, но уже не избранное народом правление.

Киевский режим смотрит в будущее, делая ставку на подчиненное экономическое, политическое и военное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Но это объединение государств и их "международный порядок, основанный на правилах", находится в упадке, не предлагая ничего, кроме войны и экономического статуса второго сорта таким странам, как Украина, которые еще не являются членами избранного клуба империалистических держав.

У России совершенно иная точка зрения. Она считает, что западные страны ничего ей не предлагают – ни в экономическом, ни в культурном, ни в духовном плане. Пример того, где россияне ищут идеи для будущего, недавно привел Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества. Выступая в мае на научной конференции в Москве, он сказал: "Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки".

Идеи Коминтерна не прошли проверку временем, но не были разрушительными, а даже по-своему прогрессивными и созидательными. По его словам, на популярность организации повлияла и его оппозиция нацизму. В 1923 году руководство организации создало Всемирный комитет борьбы против фашизма, а на 7-м конгрессе Коминтерна в 1935 году "непримиримая борьба с фашизмом была объявлена задачей всех левых сил".

Кроме того, опыт Коминтерна помог вдохновить антиколониальную и антиимпериалистическую борьбу в Азии, в результате которой Китай, Корея и Вьетнам завоевали независимость и начали социалистические революции.

Конференция проходила в бывшей штаб-квартире Исполкома Коминтерна в Москве. Сегодня это здание является частью Российского государственного социального университета (РГСУ). Сергей Нарышкин является постоянным членом Совета Безопасности РФ и занимал пост спикера Государственной Думы с 2011 по 2016 год.

Автор: Дмитрий Ковалевич (Dmitri Kovalevich) – специальный корреспондент Al Mayadeen English на Украине.

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