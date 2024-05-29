В Кремле ответили на вопрос о реакции на возможные удары по территории РФ

Песков: каким будет возможный ответ на удары по РФ, знают президент и военные
МОСКВА, 28 мая/ Радио Sputnik. Возможный ответ России на удары по ее территории знают президент страны и представители военного командования, которые вправе принять соответствующие меры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для нанесения ВСУ ударов по целям на территории РФ.
Представитель Кремля добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием является провокационным.
Наряду с этим пресс-секретарь президента обратил внимание, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".
Радио Sputnik сообщало, что, по данным ФСБ, в НАТО отрабатывают возможность нанесения ядерных ударов по территории России.
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