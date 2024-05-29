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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о реакции на возможные удары по территории РФ

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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Песков: каким будет возможный ответ на удары по РФ, знают президент и военные

МОСКВА, 28 мая/ Радио Sputnik. Возможный ответ России на удары по ее территории знают президент страны и представители военного командования, которые вправе принять соответствующие меры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для нанесения ВСУ ударов по целям на территории РФ.

"Это (возможный ответ в случае реализации этого сценария, – ред.) знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся", – сказал Песков "Известиям".

Представитель Кремля добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием является провокационным.

"Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", – отметил Песков.

Наряду с этим пресс-секретарь президента обратил внимание, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".

Радио Sputnik сообщало, что, по данным ФСБ, в НАТО отрабатывают возможность нанесения ядерных ударов по территории России.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
Ядерный щит
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