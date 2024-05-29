Неучастник. Получит ли Венгрия особый статус в НАТО - Мнения ТАСС

Иван Лебедев — о планах Будапешта пересмотреть отношения с альянсом

Премьер-министр Виктор Орбан объявил, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО, поскольку не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине. Выступая 24 мая в программе радиостанции Kossuth, он отметил, что в Брюсселе изучают вопрос о том, "как НАТО могла бы участвовать в этой войне", а Венгрия не желает втягиваться в эту опасную авантюру, которая может привести к прямому столкновению с Россией.

Кроме того, напомнил глава правительства, НАТО по определению является оборонным альянсом и не должен участвовать в военных операциях за пределами своих границ. "Мы придерживаемся основной идеи НАТО, и ведется работа над тем, чтобы мы оставались в составе альянса, не принимая участия в действиях за пределами его территории", — пояснил Орбан.

В связи с этим он допустил, что если Венгрия получит на это официальное разрешение, то ее участие в военной структуре НАТО может измениться. "Над этим сейчас работают наши юристы и наши военные. Этот вопрос должен быть решен венгерской дипломатией", — сказал премьер. По его словам, в Брюсселе знают об этом и даже придумали для Венгрии новый термин — "неучастник".

Стремление к "неучастию" появилось у венгерского правительства давно. Оно неоднократно заявляло, что не будет поддерживать военные действия НАТО на Украине — ни выделяя для этого финансовые средства, ни направляя туда вооружения. Венгрия считает, что "это не ее война" и хочет остаться в стороне. Такая позиция продиктована, во-первых, желанием не подвергать себя опасности, а во-вторых, убеждением в том, что украинский конфликт нельзя разрешить на поле боя, его можно урегулировать только за столом переговоров.

Двойной танец Каллаи

Реакция из Брюсселя на заявление Орбана была быстрой и более чем сдержанной, если не сказать успокоительной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу Economist, по сути, выразил уверенность, что с Венгрией будет найден компромисс и единство альянса не пострадает.

"Мы принимаем решения в НАТО сообща на основе консенсуса. Мы все привержены основополагающему Вашингтонскому договору, мы демонстрировали это на протяжении десятилетий. Мы способны учитывать позиции разных стран. Я абсолютно уверен, что мы найдем способ гарантировать, что мы не подрываем единство альянса и что союзники привержены коллективной обороне. Мы сможем найти прагматичные решения", — сказал генсек.

Заявление Орбана, похоже, не стало для него большим сюрпризом. Эксперты еще пару месяцев назад заговорили о том, что Венгрии, возможно, придется принимать какие-то решения относительно своего положения в НАТО, поскольку она не согласна с расширением роли альянса в украинском конфликте. Впервые подобные предположения мне, в частности, довелось услышать в начале апреля от руководителя неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо.

Теперь, комментируя заявление Орбана, он отметил, что "это реальный политический шаг, предпринятый для защиты мира в Венгрии" в связи с той опасной политикой, которую проводит Североатлантический альянс. "Если НАТО не откажется от своего плана начать войну против России и станет очевидно, что в случае ее прямого вмешательства Венгрия также будет втянута в военный конфликт, то у нас не будет иного выбора, кроме как приостановить наше членство в НАТО", — считает Шимо. По его мнению, миссия НАТО на Украине равносильна войне с Россией, а этого допустить нельзя.

Руководитель "Венгерского круга мира" добавил также, что "нельзя беспрерывно танцевать двойной танец Каллаи и думать, что это сойдет тебе с рук". В этой фразе, понятной любому венгру, хоть немного знакомому с историей своей страны, содержится прямой намек на политику Миклоша Каллаи, занимавшего пост премьер-министра в 1942–1944 годах. Оставаясь формально союзником фашистской Германии, он одновременно инициировал переговоры с Антигитлеровской коалицией, рассчитывая таким образом обеспечить безопасность Венгрии и избежать прямой вовлеченности в войну.

Закончилось это и для Венгрии, и для самого Каллаи очень плохо: страна была оккупирована фашистами, а он сам оказался в концлагере, где лишь чудом остался жив. Для нынешнего премьера сравнение с ним выглядит не слишком лестно. Однако эта оценка далеко не самая критическая из тех, что звучали из уст независимых экспертов за последние годы.

Игра с высокими ставками

Разговоры о том, что действия Венгрии подрывают единство НАТО, идут уже давно. Венгерскому правительству припоминают не только отказ поставлять оружие на Украину, но и проволочки в принятии решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции (Будапешт последним из всех одобрил шведскую заявку).

Еще год назад Фонд Карнеги (признан в России иноагентом) попросил десяток экспертов по Центральной и Восточной Европе ответить на единственный вопрос: "Можно ли считать Венгрию надежным союзником по НАТО?" Все без исключения (некоторые с небольшими оговорками) заявили, что нельзя. Комментарии в основном были более чем жесткие.

В частности, директор берлинского Института глобальной государственной политики (Global Public Policy Institute) Торстен Беннер утверждал, что "Орбан все чаще выступает в качестве троянского коня Пекина и Москвы за столом переговоров на высоком уровне в ЕС". Вдобавок он привел совсем уж ядовитое высказывание бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд: "Орбан ночью спокойно спит под одеялом из пятой статьи НАТО, а днем управляет своим нелиберальным государством на средства ЕС". Как известно, статья №5 Североатлантического договора, подписанного 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, предусматривает коллективную оборону альянса, расценивая нападение на одного из его членов как нападение на всех.

"Вопрос в том, что делать. Пока что остальные 26 государств — членов ЕС не решились использовать свои полномочия, чтобы лишить Венгрию права голоса, а в НАТО нет механизма, который позволил бы сделать что-либо подобное. Таким образом, Орбан останется кукушкой в западном гнезде", — заявил директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ (Centre for European Reform) Иэн Бонд.

В то же время, как отмечали некоторые эксперты, европейские дипломаты признают, что в 90% случаев Венгрия полностью выполняет свои обязательства перед союзниками по НАТО, а несогласие по отдельным вопросам использует просто для того, чтобы получить для себя какие-то преимущества. Входной билет в этот клуб дает ей и рычаг воздействия на его членов.

"За последние 12 лет Венгрия добросовестно соответствовала всем критериям НАТО", — отметила директор Академии лидерства Института демократии Центрально-Европейского университета (Central European University’s Democracy Institute Leadership Academy) в Вене Жужанна Селени. По ее мнению, Орбан понимает, что "Венгрия лишится стабильности и безопасности без НАТО и ЕС". "Он играет в политические игры с НАТО, чтобы извлечь из этого побольше выгоды. Если наступит критический момент, то Орбан будет играть по правилам. Но пока кто-нибудь не скажет ему нет, он будет продолжать свою игру с высокими ставками", — считает эксперт.

Что не нравилось де Голлю

В связи с намерением Венгрии получить особый статус в НАТО возникает много вопросов. Главный из них — от участия в каких операциях могут быть освобождены венгерские военнослужащие и как они будут в таком случае сохранять взаимодействие с войсками других стран альянса? Идет ли речь о наступательных операциях или любых действиях за пределами территории стран НАТО?

По Вашингтонскому договору (статья 6) ответственность блока распространяется только на Североатлантическую зону (севернее тропика Рака), хотя в последние годы альянс проводил свои операции в других регионах мира, в том числе в Ираке и Афганистане. В этих миссиях — пусть и не в боевых действиях, а в качестве военных медиков, военной полиции или частей охраны — участвовали и венгерские военнослужащие.

Сейчас венгерские ВВС на ротационной основе ведут патрулирование воздушного пространства стран Балтии, венгерский офицер возглавляет командование международных Сил для Косово, созданных в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и находящихся под управлением НАТО. Венгрия — в отличие от некоторых своих союзников — уже второй год подряд тратит на нужды обороны не менее 2% ВВП.

В истории Североатлантического альянса уже был случай, когда одна из стран в течение длительного времени имела в нем особый статус. В 1966 году Франция при президенте Шарле де Голле вышла из военных структур НАТО, сохранив присутствие лишь в политических институтах альянса. Кстати, объясняя это решение, де Голль говорил тогда об опасности утраты национального суверенитета, о чем сейчас говорит Орбан. Возвращение Франции в военные структуры блока состоялось лишь в 2009 году при президенте Николя Саркози.

О столь радикальных шагах Венгрия речь не ведет, но в любом случае сделанное Орбаном 24 мая заявление — тревожный звонок для НАТО. Судя по всему, в Брюсселе пока лишь в общих чертах осведомлены о намерениях Будапешта. Высокопоставленный дипломат одной из западных стран, к которому обратилась за комментарием газета Politico, предложил подождать и посмотреть, что скажет на этот счет глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с коллегами из стран НАТО. Она состоится 30–31 мая в Праге под председательством Столтенберга.