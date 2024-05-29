Посол РФ считает, что поставки оружия Украине несут угрозу безопасности в Южной Азии

Глава российской миссии в Пакистане Альберт Хорев отметил, что оказываемая странами Запада помощь является очередным проявлением политики двойных стандартов

ИСЛАМАБАД, 28 мая. /ТАСС/. Оружие, которое страны Запада поставляют Украине, перепродается коррумпированными киевскими властями в другие регионы мира, в том числе попадает в руки террористов, что может привести к дестабилизации целых регионов, включая Южную и Центральную Азию. Об этом заявил посол Российской Федерации в Пакистане Альберт Хорев в ходе брифинга по украинскому конфликту, организованного посольством РФ в Исламабаде.

"Несмотря на террористическую сущность украинских властей, они продолжают пользоваться безраздельной поддержкой НАТО и стран Запада, прежде всего США, - отметил Хорев. - Те поставляют Украине оружие, в том числе закупаемое в третьих странах, которое применяется для неизбирательных ударов по мирному российскому населению и перепродается коррумпированными украинскими властями в другие регионы мира, в том числе попадает в руки террористов, экстремистов да и просто бандитов, что может привести к дальнейшей дестабилизации целых регионов, включая Южную и Центральную Азию. Об этом стоит задуматься тем, кто поддерживает безграничные поставки натовских вооружений Киеву".

О двойных стандартах

Также посол заявил, что оказываемая странами Запада помощь Украине является очередным проявлением политики двойных стандартов.

"Свыше 2$30 млрд. Именно столько страны НАТО потратили на военную помощь Украине за последние два года, - отметил глава российской дипмиссии. - А теперь сравните эту цифру с объемом западной помощи развитию, например, Пакистана".

"Более того, в марте 2023 года Международный валютный фонд выделил Украине $15,6 млрд. Пакистану приходится принимать тяжелейшие условия Фонда, повышать тарифы на основные источники энергии, что приводит к обнищанию миллионов людей в стране, ради $3 млрд. А в это же время Украина, которая не может предоставить абсолютно никаких гарантий возврата денежных средств, мгновенно получает порядка 16 млрд. Что это, как не очередное проявление двойных стандартов, так ярко продемонстрированное на примере противодействия Запада процессу прекращения огня в Секторе Газа", - добавил Хорев.

Слова благодарности

Помимо прочего, посол озвучил слова благодарности в адрес правительства и народа Пакистана в связи с нейтральной позицией, которую страна продолжает занимать в отношении конфликта на Украине.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы в очередной раз поблагодарить руководство Пакистана за занимаемый нейтралитет по украинскому конфликту, - сказал Хорев. - Мы знаем, с каким давлением вы сталкиваетесь и признательны за вашу принципиальную позицию. Отдельно хотел бы сказать "спасибо" народу Пакистана. Мы получаем много искренних слов поддержки и находим понимание нашей позиции у пакистанских граждан. Мы приложим все усилия, чтобы невзирая на трудности продолжать развивать двусторонние отношения, укрепляя продовольственную и энергетическую безопасность Пакистана".