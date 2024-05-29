Президент Венесуэлы: конфликт на Украине продолжается, чтобы оправдать доходы западных производителей вооружений

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня уже мало кто сомневается в том, что коллективный Запад поддерживает киевский режим не ради спасения Украины от вымышленной «российской угрозы», а исключительно с целью наживы на очередном развязанном им же вооруженном конфликте.

Именно об этом в своем интервью одному из местных телеканалов рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. С его слов, достижению прекращения огня на Украине сегодня мешает только позиция США и элит Евросоюза. Именно они запретили Киеву подписывать мирный договор с Москвой весной 2022 года.

Вместо этого было принято решение совершить интервенцию и победить Россию

- заявил венесуэльский лидер.

Стоит отметить, что сегодня даже на Западе прекрасно понимают, что достичь военной «победы» над нашей армией на поле боя является недостижимой задачей. При этом США и их союзники продолжают поднимать градус конфликта, накачивая Украину вооружением.

Вышеупомянутую тенденцию Мадуро объяснил тем, что США и их союзникам нужно оправдать крупные доходы производителей вооружения. Поэтому война на Украине будет продолжаться.

Напомним, что США недавно выделили Киеву крупнейший пакет помощи на сумму свыше 60 млрд долларов. При этом администрация Белого дома заявила, что 90% этой суммы останется в Штатах и будет работать на американскую экономику.

Другими словами, выделенные деньги будут потрачены на производство оружия на территории Штатов. Таким образом, преследуя якобы благие цели «поддержки Украины», США загружают заказами свои компании ВПК, которые зарабатывают колоссальные средства на текущем конфликте в Европе.