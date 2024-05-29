В Киеве заявили, что противники ударов западным оружием по РФ косвенно поддерживают Москву

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ВСУ необходимо поражать военные центры на границе, где концентрируется российское оружие для ведения военных действий

РИМ, 28 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что союзники разрешат использовать свое оружие против целей в РФ. По его мнению, запрет будет означать косвенную поддержку Москвы.

"Продолжать запрещать использовать [западное] оружие против российской территории означает косвенную поддержку агрессии Москвы, это дает российской стороне тактическое преимущество и не позволяет Украине защищаться на равных", - сказал он в интервью Radio 1.

По его словам, Вооруженным силам Украины необходимо поражать военные центры на границе, где концентрируется российское оружие для ведения военных действий. Он также сообщил, что в ближайшие дни должны поступить первые истребители F-16. "Но нам нужны не менее 60, чтобы остановить российскую авиацию", - добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. Затем он повторил этот тезис, вызвавший критику, в частности, со стороны представителей итальянского руководства. Италия, Германия и Испания выступают против использования своего оружия против целей на территории РФ.