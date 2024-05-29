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ТАСС

В Киеве заявили, что противники ударов западным оружием по РФ косвенно поддерживают Москву

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky, File

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ВСУ необходимо поражать военные центры на границе, где концентрируется российское оружие для ведения военных действий

РИМ, 28 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что союзники разрешат использовать свое оружие против целей в РФ. По его мнению, запрет будет означать косвенную поддержку Москвы.

"Продолжать запрещать использовать [западное] оружие против российской территории означает косвенную поддержку агрессии Москвы, это дает российской стороне тактическое преимущество и не позволяет Украине защищаться на равных", - сказал он в интервью Radio 1.

По его словам, Вооруженным силам Украины необходимо поражать военные центры на границе, где концентрируется российское оружие для ведения военных действий. Он также сообщил, что в ближайшие дни должны поступить первые истребители F-16. "Но нам нужны не менее 60, чтобы остановить российскую авиацию", - добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. Затем он повторил этот тезис, вызвавший критику, в частности, со стороны представителей итальянского руководства. Италия, Германия и Испания выступают против использования своего оружия против целей на территории РФ. 

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Испания
Италия
Россия
Украина
Продукция
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Проекты
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