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ТАСС

Politico: ФРГ и Италия против ударов западным оружием по складам снарядов и топлива в РФ

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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По информации газеты, генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовет страны Евросоюза дать согласие на подобные удары

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Германия и Италия выступают против ударов Вооруженных сил Украины западным оружием по военным объектам на территории РФ, включая артиллерийские и топливные склады. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовет страны Евросоюза дать согласие на подобные удары. Однако, как отмечает издание, единого мнения на этот счет среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры в первую очередь среди стран Североатлантического альянса.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия НАТО для ударов по территории России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли украинская сторона иметь возможность наносить удары с помощью западного оружия по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО он заявил, что войск государств - членов альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно.

26 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Украине бить по целям на территории РФ отражают безысходность Запада и похожи на агонию. Ранее глава МИД подчеркнул, что применение американских вооружений по российской территории, включая гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, по факту уже имеет место. 

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Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
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