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Помощь в борьбе с вооруженной мощью Путина (Bild, Германия)

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Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С»
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С».
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Фомичев

Bild: в ЕС обсуждают вопрос "расширения противовоздушной обороны Украины"

В Европе обсуждают вопрос подготовки солдат ВСУ натовскими инструкторами на территории Украины и "расширения противовоздушной обороны" страны, пишет Bild. Проблема заключается в том, что эти планы требуют зеленого света со стороны США, которого сейчас нет, отмечается в статье.

Собираются ли сейчас отдельные страны НАТО оказать непосредственную помощь Украине в ее противостоянии с российской армией?

По информации BILD, в ряде стран наблюдается активность по этому вопросу.

Пока ничего не решено, однако в настоящее время обсуждаются вопросы подготовки украинских солдат натовскими инструкторами на украинской территории, переноса логистических цепочек для поставок оружия и боеприпасов на Украину и защиты воздушного пространства западной Украины натовской ПВО.

"Литва готова стать частью натовской коалиции, которую может возглавить Франция или другая страна, которая могла бы проводить обучение на украинской территории", — заявил в пятницу министр иностранных дел маленького натовского государства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил: "Это не станет эскалацией, это не превратится в боевую операцию. Однако обеспечит более эффективное проведение учений, ближе к местам, где нужны войска, и с более легкой логистикой".

С ним согласен военный эксперт Нико Ланге из Мюнхенской конференции по безопасности.

Ланге заявил BILD: "Вопрос о том, стоит ли летать сотням тысяч украинцев в Европу, чтобы получить помощь в обучении, или отправить несколько инструкторов в Западную Украину, не должен быть снят с повестки дня. Отправка инструкторов на Украину имеет гораздо больше смысла и более экономична".

По данным BILD, также наблюдаются подвижки в вопросе транспортировки оружия и боеприпасов на фронт. Несколько стран НАТО, включая Великобританию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем доставлять помощь не только к украинской границе, но и за ее пределы.

В настоящее время в нескольких западных странах разрабатывается концепция так называемой "восходящей логистики".

Кроме того, возникает вопрос о противовоздушной обороне западной Украины с территории НАТО. Два источника сообщили BILD, что Польша работает над созданием коалиции для "расширенной противовоздушной обороны" западной Украины. Однако эта работа еще не завершена.

В пятницу в интервью BILD посол Украины Алексей Макеев объяснил, что конкретно означает "расширенная противовоздушная оборона": "Мы не просим сейчас перехватывать российские пилотируемые самолеты, однако эти куски металла, смертоносные куски металла, ракеты и беспилотники... Их можно перехватить. Это защитит миллионы людей у границ НАТО и ЕС".

Проблема всех этих планов стран-членов НАТО в отношении Украины заключается в том, что они требуют зеленого света со стороны США, которого в настоящее время нет.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц критически относится к любой прямой помощи Украине, а недавно вообще отверг планы совместной противовоздушной обороны Украины словами: "В этом нет никакого смысла и ничего разумного".

В связи с этим восточноевропейские политики опасаются, что ведомство канцлера Германии оказывает давление на Белый дом, чтобы тот не соглашался ни на одно из предложений стран восточного фланга НАТО о более активной прямой поддержке Украины.

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